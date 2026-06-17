El Rey Juan Carlos regresa a España para una estancia más prolongada en Sanxenxo

El rey Juan Carlos ha regresado este miércoles a España en la que supone su tercera visita al país en lo que va de 2026. El emérito ha llegado al aeropuerto de Vigo a bordo de un avión privado y se ha desplazado posteriormente a Sanxenxo (Pontevedra), donde volverá a instalarse en la residencia de su amigo Pedro Campos. Según publica Vanitatis, esta estancia podría convertirse en la más larga desde su traslado a Abu Dabi en 2020.

A las 13:00 horas aproximadamente, don Juan Carlos aterrizó en la terminal viguesa, donde fue recibido por Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y uno de sus principales anfitriones durante sus visitas a Galicia. Tras un saludo y un abrazo a pie de pista, ambos pusieron rumbo a la localidad pontevedresa, donde el exjefe del Estado tiene previsto desarrollar buena parte de su agenda durante las próximas semanas.

La visita se produce dos meses después de su último viaje a España. En aquella ocasión, el padre del rey Felipe VI se desplazó a Sanxenxo para participar en las primeras pruebas de la temporada de vela a bordo de El Bribón, embarcación con la que compite habitualmente en la clase 6 metros.

Una estancia más larga de lo habitual

Desde que fijó su residencia en Abu Dabi en agosto de 2020, las visitas de don Juan Carlos a España han estado marcadas por estancias de duración limitada, centradas principalmente en compromisos deportivos y encuentros privados con familiares y amigos.

Sin embargo, distintas informaciones apuntan a que en esta ocasión permanecerá en Galicia durante varias semanas. El motivo principal sería la coincidencia de varias competiciones náuticas durante los meses de junio y julio, además de las elevadas temperaturas que se registran en estas fechas en el emirato donde reside actualmente.

Aunque por el momento no se ha confirmado la duración exacta de su estancia, fuentes citadas por Vanitatis señalan que su regreso a Abu Dabi no se produciría de manera inmediata. Durante este periodo, el rey Juan Carlos mantendría su rutina habitual en Sanxenxo, combinando actividades privadas con su participación en competiciones deportivas.

La localidad gallega se ha convertido en los últimos años en el principal punto de referencia de sus viajes a España. Allí suele recibir visitas de familiares y amistades cercanas y mantiene una estrecha relación con el entorno del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La vela, principal motivo del viaje

El principal objetivo de este nuevo desplazamiento es participar en una nueva prueba de la Liga Española de 6 Metros, competición que se celebrará este fin de semana en aguas gallegas.

A sus 87 años, don Juan Carlos continúa vinculado a la navegación deportiva, una de sus aficiones más conocidas. En sus anteriores visitas ha tomado parte activa en las regatas a bordo de El Bribón, embarcación que ha logrado distintos títulos en los últimos años dentro de su categoría.

La presencia del emérito en estas pruebas se ha convertido en una constante desde su salida de España. A pesar de los problemas de movilidad que han sido visibles en algunas de sus apariciones públicas, sigue participando regularmente en competiciones náuticas.

La agenda deportiva de este verano incluye además una cita destacada fuera de España. Todo apunta a que el rey Juan Carlos estará presente en el Campeonato de Europa de la clase 6 metros, previsto entre el 13 y el 24 de julio en el lago Lemán, en Ginebra.

Posibles desplazamientos durante su estancia

Por el momento no se han anunciado otros viajes dentro de España durante esta visita. No obstante, en anteriores ocasiones don Juan Carlos ha aprovechado sus desplazamientos para mantener encuentros privados o acudir a revisiones médicas.

Entre los destinos habituales figura Vitoria, donde se ha sometido en diversas ocasiones a controles médicos en la clínica del doctor Eduardo Anitua.

Tampoco se ha informado de posibles reuniones familiares durante su estancia en Galicia. En sus anteriores visitas ha coincidido con algunos de sus hijos y nietos, especialmente con la infanta Elena y sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica.

La última aparición pública del emérito en España tuvo lugar el pasado mes de abril en Sevilla, donde asistió junto a varios miembros de su familia a una corrida de toros en la Real Maestranza.

A su llegada este miércoles a Sanxenxo, don Juan Carlos saludó brevemente a las personas presentes, pero no realizó declaraciones sobre la duración de su estancia ni sobre sus planes para las próximas semanas.