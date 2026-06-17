Letizia preside un acto en la Residencia de Estudiantes con un guiño a una marca afectada por la dana

La reina Letizia ha presidido este martes la reunión anual del Patronato de la Residencia de Estudiantes de Madrid, uno de los centros culturales de mayor trascendencia en la historia contemporánea de España. Esta cita institucional, que resulta ineludible en el calendario de la Corona, pone en valor la importancia de una organización que sirvió de cuna para las personalidades más destacadas del panorama intelectual y científico del siglo XX, tales como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel o el premio nobel Severo Ochoa.

Para esta ocasión, la Reina ha optado por un estilismo que va más allá de la mera estética, convirtiendo su elección de vestuario en un mensaje de aliento al tejido empresarial del Levante español. Ha sacado de su armario una creación de la firma Yolanda Guillén, una marca que se vio directamente perjudicada por la DANA del 29 de octubre de 2024. Un vestido que estrenó durante una visita a la provincia de Cáceres en la primavera del año pasado resulta idóneo para hacer frente a las temperaturas estivales de la capital. Se trata de un vestido de corte camisero con manga francesa, largo midi y una falda evasé ligeramente tableada. La prenda destaca por su alegre estampado de motivos botánicos en una paleta de tonos azules, malvas, naranjas y amarillos, y cuenta con un fino cinturón confeccionado en el mismo tejido que ayuda a definir la silueta de manera discreta pero muy efectiva.

Para completar el conjunto, doña Letizia ha recurrido a su calzado predilecto para la temporada de calor: unas alpargatas de cuña en tono azul marino con lazada al tobillo de la marca murciana Calzados Picón, acompañadas de una cartera de mano a juego. En el apartado de la joyería, ha lucido unos pendientes dorados de Gold and Roses.