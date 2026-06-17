Mette-Marit de Noruega, operada con éxito de un trasplante de pulmón en Oslo

La Casa Real noruega acaba de comunicar que la princesa heredera Mette-Marit ha sido sometida a un trasplante de pulmón en el Hospital Nacional de Oslo, y que dicha operación ha sido realizada con éxito.

Fue el pasado 5 de junio cuando se anunció que la princesa había sido incluida en la lista de trasplantes ante la progresión "seria" de la fibrosis pulmonar de la que fue diagnosticada en 2018, una enfermedad que causa dificultades respiratorias y que puede requerir un trasplante cuando los médicos estiman que el paciente solo tiene entre uno y dos años de vida sin que se practique dicha intervención.

La salud de la princesa se ha visto muy resentida en los últimos meses en la que ha tenido continuas ausencias en su agenda oficial. Cuando se reincorporó a dichos compromisos institucionales, se vió a la princesa utilizando una cánula de oxígeno como en el Día Nacional de Noruega, donde se la vio visiblemente cansada, tosiendo incluso sentándose durante el desfile infantil en Skaugum.

Según ha afirmado Arna Tiane, jefe de Cirugía Torácica del Rikshospitalet de Oslo, "hasta el momento, el trasplante de pulmón ha sido un éxito. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los miembros del equipo que han participado en la planificación y la implementación". Por su parte, Are Holm, jefe del Departamento de Neumología ha comentado que "nos complace enormemente que todo haya transcurrido sin contratiempos hasta el momento. Al igual que los demás pacientes recién trasplantados, la princesa heredera permanecerá ingresada en el Rikshospitalet durante las próximas semanas. Se trata de un procedimiento habitual para ajustar la medicación, tratar cualquier complicación y llevar a cabo la rehabilitación", ha explicado.

Debido a la complejidad del trasplante y a la convalecencia a la que se ha sometido la princesa, el príncipe Haakon ha realizado ajustes en su agenda reduciendo su carga de trabajo para poder estar con su mujer durante este período, según informó la Casa Real noruega.

La Casa Real ya ha anunciado que la próxima actualización sobre la salud de la princesa Mette-Marit está prevista para cuando reciba el alta hospitalaria. Asimismo, el comunicado afirma que el príncipe heredero y la princesa heredera expresan su sincero agradecimiento por los numerosos mensajes de cariño y afecto que han recibido. Esto significa mucho para ellos en estos momentos difíciles.