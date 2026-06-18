Duelo de tiaras en Holanda: Máxima, Amalia y el gran debut de la princesa Ariane a los 19 años

El Palacio Real de Ámsterdam ha acogido la cena de gala con motivo de la visita de los emperadores de Japón, Naruhito y Masako a los Países Bajos. Los reyes Guillermo y Máxima han ejercido de anfitriones acompañados de dos de sus hijas, Amalia, princesa de Orange y heredera al trono, y la princesa Ariane, que ha debutado con 19 años en una cena de gala luciendo tiara por primera vez.

También han estado presentes la princesa Beatriz, su hermana la princesa Margarita con su marido Pieter van Vollenhoven; y la princesa Laurentien.

Para esta ocasión, la reina Máxima ha deslumbrado con un vestido de patrón geométrico con transparencias de Iris van Herpen que ha rematado con la tiara Stuart, que data de 1690, y está considerada como la joya de más valor en la colección real holandesa. Destaca por el diamante azulado Estuardo de 40 quilates que se puede quitar y se colocó por primera vez en 1897 para Guillermina de los Países Bajos, bisabuela del actual monarca.

La princesa heredera Amalia ha elegido un favorecedor vestido burdeos con escote bardot, y la tiara Mellerio de rubí, una pieza de 1889, y un collar tipo choker que también forma parte del conjunto. Por primera vez ha lucido la Gran Orden del Crisantemo, que el Gobierno japonés le concedió hace unas semanas.

Por su parte, la princesa Ariane ha impactado en su primer banquete de Estado con un vestido rojo asimétrico con un drapeado en forma de flor de Safiyaa y la tiara de diamantes de la reina Emma de 1890. Se trata de una tiara compuesta por tres grandes motivos florales de diamantes centrados en piedras prominentes y rodeados de brillantes más pequeños, que puede llevarse con o sin las cinco estrellas de diamantes que la reina Emma recibió como regalo de boda.

La emperatriz Masako, siempre discreta, ha apostado por un vestido azul con flores doradas y ha estrenado una tiara de diamantes conocida como Madreselva.