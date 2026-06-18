El rey Juan Carlos sale a navegar por las Rías Baixas tras someterse a una revisión

El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, ha disfrutado este jueves de una jornada marinera por la ría de Pontevedra que le ha llevado también a adentrarse en la de Vigo. El Rey emérito ha aprovechado su tercera estancia en Galicia en lo que va del año 2026 para reencontrarse con sus amistades y su gran pasión: la navegación. Antes de echarse a la mar, el padre de Felipe VI realizó una breve visita al Hospital Quirón de la capital pontevedresa con el objetivo de someterse a una revisión de carácter leve, concretamente para que los especialistas le limpiaran un oído taponado que no revestía mayor gravedad.

Una vez superado este pequeño trámite médico rutinario, el exmonarca se desplazó de nuevo a la localidad de Sanxenxo, convertida desde hace años en su refugio principal durante sus estancias en España. Desde las instalaciones del Real Club Náutico de este municipio turístico, el Rey emérito embarcó a bordo de la lancha auxiliar Cristina, dispuesto a disfrutar de las excelentes condiciones que ofrece la costa gallega para la navegación deportiva y de recreo, recorriendo treinta millas a través de las Rías Baixas.

El trayecto marítimo tuvo como destino el muelle de San Adrián de Cobres, situado en la zona costera del municipio de Vilaboa. Tras amarrar en este pequeño puerto deportivo, el rey Juan Carlos acudió a comer con un grupo de amigos íntimos al conocido restaurante Mauro. Este establecimiento se encuentra en un enclave privilegiado, muy próximo al histórico estrecho de Rande y con unas magníficas vistas a la isla de San Simón, un escenario inmejorable para una reunión de carácter privado y distendido.

Al concluir el almuerzo, el Rey emérito emprendió el viaje de vuelta, navegando otras treinta millas a bordo de la misma embarcación hasta regresar a su punto de partida en Sanxenxo. Como ya es tradición en sus desplazamientos a la región, se encuentra alojado en el domicilio de su amigo personal Pedro Campos, presidente del club náutico local y uno de sus apoyos más constantes y leales en el ámbito de la vela competitiva, demostrando una vez más la estrecha relación que mantienen desde hace décadas.

Este fin de semana están programadas unas nuevas regatas en las que habitualmente participa el velero Bribón, patroneado históricamente por don Juan Carlos. Aunque durante las dos series anteriores no tomó los mandos de la embarcación en competición, sí ha seguido muy de cerca las evoluciones de su equipo desde el mar. Se espera que tanto el sábado como el domingo continúe disfrutando del ambiente náutico gallego, consolidando la absoluta normalidad que rodea sus visitas a nuestro país en los últimos tiempos.