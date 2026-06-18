Kate Middleton reaparece en Royal Ascot con un vestido amarillo reciclado y joyas de Lady Di

Los príncipes de Gales han participado en la segunda jornada del evento hípico, como parte de la tradicional procesión real, esta vez en un carruaje junto a los duques de Richmond y Gordon. Ha sido la reaparición de Kate Middleton, que no asistía al hipódromo de Berkshire desde 2023.

Ambos han protagonizado una de las apariciones más esperadas del prestigioso Royal Ascot, que cada mes de junio reúne a la realeza y la alta sociedad británica, en un evento que va mucho más allá de las carreras de caballos.

Para esta esperada vuelta, apostó por el color amarillo "canario", una de las tendencias de la primavera de 2026. Se trata de una versión personalizada del vestido Brigitte de Roksanda, de manga corta, escote redondeado, lazo sobredimensionado en el hombro izquierdo, cintura ajustada y falda midi plisada, que estrenó en 2022 y le vimos durante la final de Wimbledon de ese mismo año. Completó el look con un sombrero amarillo de ala ancha y redecilla de Jane Taylor London, clutch de Anya Hindmarch en color marfil y zapatos de Gianvito Rossi. Como joyas, lució la pulsera de tres hilos de perlas que perteneció a Diana de Gales, además de unos pendientes tipo chandelier de diamantes.

Una jornada a la que no han querido faltar el rey Carlos III y la reina Camila, además de la princesa real Ana junto a su marido sir Timothy Laurence, los duques de Edimburgo, Zara Tindall, lady Sarah y Daniel Chatto, o lady Gabriella Kingston.

Todo el grupo pasó la jornada en el Royal Enclosure, donde también estuvo Carole Middleton, quien lució un estilismo en tonos rosas que llevó en la boda de su otra hija, Pippa Matthews, y Alizée Thevenet, la esposa de James Middleton.