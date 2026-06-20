Marius Borg condenado a 4 años de cárcel mientras Mette-Marit recibe un trasplante de pulmón

El lunes 15 de junio, el Tribunal de Distrito de Oslo dictó sentencia contra Marius Borg Høiby que le condenaba a 4 años de cárcel, una cantidad inferior a los 7 años y 7 meses que pedía la fiscalía.

De las cuatro violaciones por las que fue juzgado, Marius ha sido absuelto de dos y también absuelto de cualquier reclamación por daños y perjuicios contra las mujeres que le acusaban. Ha sido condenado por un caso de violación, concretamente a una mujer durante una fiesta posterior al concierto en Skaugum en diciembre de 2018 y por el que Marius se declaró inocente, al igual que de la violación a una mujer en su propio apartamento en Oslo en marzo de 2024 y de la que también se declaró inocente.

Asimismo ha sido condenado por abuso en la relación íntima contra su exnovia Nora Haukland entre 2022 y 2023 y de la que se declaró inocente; también por lesiones corporales graves por estrangular repetidamente a una mujer, golpearla en la cara con la palma de la mano y sujetarla en una cama el 4 de agosto de 2024 de la que se declaró parcialmente culpable, así como de un caso de delito grave relacionado con las drogas y un caso de amenazas contra un hombre.

Marius no estaba presente durante la lectura de la sentencia, ya que tras conocer el rechazo de la fiscalía a que pudiera salir en libertad bajo fianza, sufrió un ataque de ira y golpeó un armario provocándole una fractura.

Sus abogados afirmaron que "es una reacción natural en una situación extrema, que se retraiga cuando se le niega la libertad. Sobre todo porque puede que haya sido la última vez que vio a su madre". Nuevamente Marius usa a su madre como excusa perfecta y recurrente para solicitar la libertad condicional. Y no es la primera vez. Marius ha pedido la libertad hasta en 4 ocasiones desde que fue detenido el pasado 2 de febrero, y siempre se le ha denegado.

Aunque el condenado ha recurrido la sentencia y ha solicitado cumplir la pena en la residencia real de su madre, por el momento continuará en la prisión de máxima seguridad Ila mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

La Casa Real noruega de momento no se ha pronunciado sobre la sentencia y se ha limitado a decir: "Sin comentarios"

Mette-Marit operada con éxito 12 días después de ser incluida en la lista de espera

El martes, después de conocer que el Parlamento noruego quería evitar un posible vacío de poder para estudiar una reforma constitucional para que la princesa Ingrid Alexandra pueda ser regente, el príncipe Haakon canceló su agenda institucional para esa misma tarde y para los actos que tenía programados para el miércoles 17 alegando motivos de salud de la princesa Mette-Marit.

Fue ese miércoles cuando la Casa Real confirmaba que la princesa había sido trasplantada de un pulmón, justo después de anunciar a principios de junio que había sido incluida en la lista de espera para un trasplante, después de que la salud de la princesa se hubiera resentido en las últimas semanas.

La operación a la que ha sido sometida en el Hospital Nacional de Oslo ha sido un éxito, tal y cómo han comentado los médicos en el comunicado: "Hasta el momento, el trasplante de pulmón ha sido un éxito. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los miembros del equipo que han participado en la planificación y la implementación. Nos complace enormemente que todo haya transcurrido sin contratiempos hasta el momento. Al igual que los demás pacientes recién trasplantados, la Princesa Heredera permanecerá ingresada en el Rikshospitalet durante las próximas semanas. Se trata de un procedimiento habitual para ajustar la medicación, tratar cualquier complicación y llevar a cabo la rehabilitación".

¿Y ahora qué, después de este "trasplante exprés" al que se ha sometido? La operación de trasplante es muy compleja y arriesgada, pero era necesaria para salvarle la vida ya que es el único tratamiento que se puede ofrecer a pacientes con fibrosis pulmonar avanzada para que tengan una mayor y mejor calidad de vida. Ahora le queda un largo proceso de rehabilitación y el proceso de adaptación a este nuevo órgano, para controlar la función pulmonar, prevenir infecciones y asegurar que el cuerpo no rechace el nuevo pulmón. Este es un período que requiere paciencia y un gran esfuerzo por parte del paciente.

De momento, y tal y como informa la prensa noruega, Marius Borg ha recibido autorización para visitar a su madre recién operada, acompañado por policías y guardaespaldas ya que un recluso puede salir de prisión, siempre bajo control y por motivos de salud de familiares. Se dice, se cuenta y se rumorea que Marius habría salido de prisión en 11 ocasiones durante su período de detención preventiva. ¿Gracias a quién? Pues os lo podéis imaginar, lo que ha levantado ampollas en Noruega, que no se apiada de Mette-Marit ni cuando la ha visto con más frágil en estos últimos tiempos.