El baile viral de los reyes de los Países Bajos y la princesa Ariane con la selección de Curazao

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima han vuelto a ser noticia en el Mundial de fútbol 2026, esta vez por un gesto que ha corrido como la pólvora en redes sociales: bajar al vestuario para celebrar y bailar junto a los jugadores de la selección de Curazao.

El sábado 20 de junio fue una jornada intensa para la familia real neerlandesa. Por la mañana, los monarcas acudieron junto a su hija menor, la princesa Ariane, al estadio de Houston para ver el partido de Países Bajos contra Suecia, donde la selección se impuso por 5-1 a Suecia, logrando así su primer triunfo en el torneo.

Como es habitual, tanto los reyes como Ariane lucieron detalles en color naranja en sus looks, además de las bufandas de la selección, y vivieron el partido con gran efusividad desde el palco, llegando incluso a hacer la ola junto al resto del público.

Lo más comentado, sin embargo, llegó horas después. Apenas terminado el partido en Houston, los monarcas volaron de inmediato a Kansas City acompañados de Ariane para presenciar el partido de Curazao contra Ecuador. Se trata de uno de los cuatro países constituyentes que conforman el Reino de los Países Bajos, junto a Aruba y San Martin. Curazao es un país autónomo con su propio gobierno y leyes, aunque sus habitantes tienen la nacionalidad neerlandesa y comparten al rey Guillermo Alejandro como jefe de Estado. Además, de los 26 jugadores convocados por Curazao, 25 nacieron en Países Bajos.

Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026

El combinado de Curazao logró un histórico empate 0-0 frente a Ecuador, resultado que desató la euforia real: el rey, la reina y la princesa bajaron directamente a los vestuarios para abrazar y bailar con los futbolistas, en una escena descrita por varios medios como inédita y completamente alejada del protocolo habitual de la Casa Real, pero que da una imagen de espontaneidad y cercanía.

La princesa Ariane, en su primer Mundial, declaró al medio holandés NOS que son una familia futbolera, sobre todo cuando juega Holanda, y que vivirlo junto a sus padres era lo mejor de todo. Máxima, por su parte, confirmó que tras la victoria neerlandesa hubo fiesta, "porque trabajaron y lucharon muy duro", dejando claro que la familia no descarta repetir la experiencia en próximas rondas.

El vídeo del baile en el vestuario se ha viralizado rápidamente, sumándose a otros momentos similares de la reina Máxima, conocida por su soltura para integrarse en ambientes festivos, especialmente en sus visitas al Caribe holandés.