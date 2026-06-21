Las felicitaciones de Meghan Markle y Kate Middleton a sus maridos con motivo del día del Padre

El príncipe Guillermo ha celebrado un día muy especial: por una parte el Día del Padre en el Reino Unido, que se celebra el tercer domingo de junio, y que coincide, además, con su 44.º cumpleaños.

A través de las redes sociales, los príncipes de Gales han compartido una imagen del príncipe Guillermo abrazando a la princesa Charlotte, acompañada de una cariñosa dedicatoria: "Feliz cumpleaños y Feliz Día del Padre al mejor papá del mundo. ¡Te queremos mucho! C, G, C y L." Un mensaje firmado con las iniciales de Catherine, George, Charlotte y Louis.

Se trata de una fotografía donde se ve al príncipe Guillermo con el uniforme ceremonial de la Guardia de Granaderos (Grenadier Guards), con la princesa Charlotte luciendo un vestido blanco y que fue tomada el pasado sábado 13 de junio con motivo de la celebración de Trooping the Colour, donde se conmemora el cumpleaños del rey Carlos III.

Por su parte, Meghan Markle ha publicado en sus redes sociales una felicitación a su marido, el príncipe Harry, con una fotografía en la que aparece con sus hijos Archie Harrison y Lilibet Diana.

En la imagen se puede ver a un sonriente príncipe Harry mientras es abrazado por sus dos hijos. Archie luce la camiseta de la selección inglesa de fútbol, que está disputando el Mundial de Fútbol 2026, mientras que su hermana lleva un conjunto de pantalón y camiseta en beige, con gafas de sol a modo de diadema y una mochila con forma de jirafa. Como es habitual, los niños aparecen de espaldas y no se les ve el rostro por expreso deseo de sus padres.

En el mensaje, Meghan ha escrito: "Son tan afortunados de tenerte. Todos lo somos. Feliz Día del Padre a nuestro único e inigualable", ha escrito Meghan Markle junto a la instantánea.

Horas antes, el rey Carlos III también ha querido conmemorar esta fecha tan especial a través de las redes sociales de la Casa Real británica, con una imagen de él junto a su padre, el duque de Edimburgo. "Celebramos a todos los padres y pensamos en aquellos que desearían estar con sus padres hoy", escribía.

Una publicación que tiene lugar días después de que la BBC anunciase la vuelta de los duques de Sussex al Reino Unido, si bien se desconoce la fecha, la duración de dicho viaje y si habrá reencuentro del príncipe Harry y sus hijos con el rey Carlos III, quien apenas conoce a sus nietos. La visita coincide con el inicio de la cuenta atrás para los Juegos Invictus de 2027, que está previsto que se celebren en Birmingham.