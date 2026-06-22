La guayabera, la prenda preferida de Felipe VI para afrontar el calor con elegancia y comodidad

Felipe VI ha inaugurado en Pinto el Centro de Innovación de Agua y de Energía del Canal de Isabel II, organismo que cumple su 175 aniversario y que fue fundado por la reina del mismo nombre.

Para esta mañana de calor, el Rey ha optado por una prenda perfecta para combatir el calor y las altas temperaturas sin renunciar a la elegancia: la guayabera. Se trata de una de las prendas preferidas por el monarca para lucir durante el periodo estival, tanto, que incluso incorporó la prenda a la etiqueta veraniega para la tradicional recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent de Palma, para que los invitados masculinos pudieran disfrutar de la velada sin camisa de manga larga, americana y corbata, sin sufrir el calor del verano mallorquín.

El Rey suele lucir guayabera en muchas ocasiones, sobre todo en sus viajes a América para acudir a cumbres internacionales o por ejemplo en Cuba en 2019, donde esta prenda sustituye al traje. También la ha lucido en actos en nuestro país, como por ejemplo cuando estuvo en junio de 2020 en Sevilla o, después, en Menorca o de excursión con su familia en Valldemossa, siempre en color blanco o azul claro.En esta ocasión ha optado por un diseño de lino en color azul cielo con bolsillos delanteros y manga larga ligeramente remangada, que ha combinado con un pantalón oscuro.

La guayabera ha logrado convertirse en la camisa tendencia del verano gracias a su comodidad y elegancia. Confeccionada tradicionalmente en lino o algodón, ofrece una estructura ligera y transpirable, que se adapta tanto a actos formales como al uso cotidiano. Se trata de una prenda atemporal que combina tradición, artesanía y refinamiento contemporáneo, que le permite adaptarse a todas las edades y estilos. Se caracteriza por un diseño con cuatro bolsillos frontales en pecheras o en los faldones, con dos hileras verticales de alforzas, y que se lleva siempre por encima del pantalón.

El origen de la guayabera es reclamado por varios países latinoamericanos como República Dominicana, aunque para el sastre Ramón Puig, más conocido como el Rey de la Guayabera, "fueron los guajiros de Cuba los primeros en usarlas en el siglo XVIII", sugiriendo que "la historia más popular cuenta que un campesino cubano del siglo XVIII le pidió a su esposa que le hiciera una camisa con múltiples bolsillos para guardar sus pertenencias mientras trabajaba". Desde 2010, la guayabera es la prenda oficial en actos diplomáticos en Cuba, mientras que en otros países las guayaberas finas constituyen una vestimenta de etiqueta y se lucen en ceremonias solemnes, tanto de día como de noche.