Debut internacional de los príncipes noruegos en el Mundial de fútbol en plena tormenta familiar e institucional

La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus vivieron este lunes su primer compromiso internacional conjunto como representantes de la Casa Real noruega, asistiendo al partido del Mundial entre Noruega y Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La cita coincide con un momento especialmente delicado para la Familia Real: con los reyes Harald y Sonia en una etapa marcada por la avanzada edad y después de sufrir sendos ingresos hospitalarios estos últimos meses, se le une la recuperación de la princesa Mette-Marit en el Rikshospitalet de Oslo tras un trasplante de pulmón o la condena a cuatro años de prisión contra Marius Borg, dictada por el Tribunal del Distrito de Oslo. Una sentencia que ya ha sido recurrida y que volverá a revisarse en julio.

De momento, el príncipe Haakon también ha reducido su agenda para poder estar con su mujer. Antes de que sus hijos viajasen a Estados Unidos, la princesa Ingrid Alexandra visitó a su madre el pasado domingo 21 de junio, mientras que ese mismo día por la tarde y por la noche, fue el turno del príncipe Haakon con el príncipe Sverre Magnus. A pesar de la hospitalización de su madre, fue ella misma quien respaldó el viaje de sus hijos ya que, según recogió el medio noruego VG, un portavoz de la Casa Real transmitió que la princesa heredera se alegraba de que sus hijos pudieran representar a la Corona en esta importante ocasión.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus acudieron al estadio en representación oficial de sus abuelos, los reyes Harald V y Sonia, en un gesto que consolida el papel cada vez más visible de los hermanos dentro de la institución monárquica. Para Sverre Magnus, en particular, se trata de su primer viaje internacional con un perfil institucional, mientras que para Ingrid Alexandra supone uno de sus pasos más relevantes desde una breve aparición en Finlandia el pasado enero.

Su agenda en Estados Unidos no termina con este partido ya que este martes 23 de junio visitarán la escuela de fútbol TINE, en Brooklyn, donde compartirán jornada con jóvenes deportistas en una iniciativa que busca estrechar los lazos entre Noruega y la comunidad noruego-estadounidense.