Eleonore de Bélgica estrena tiara: todos los detalles de su debut ante los emperadores de Japón

Coincidiendo con el arranque oficial de la visita de Estado de los emperadores Naruhito y Masako de Japón, la princesa Eleonore protagonizó su esperado debut con tiara en el banquete de gala que sus padres, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, han ofrecido en el Gran Salón del Castillo Real de Laeken.

La benjamina de los soberanos belgas, que cumplió 18 años el pasado mes de abril, se incorpora así al selecto grupo de herederas europeas que han lucido ya tiara, como su hermana, la princesa Elisabeth de Bélgica, duquesa de Brabante; Amalia, princesa de Orange; la princesa Ingrid Alexandra de Noruega o la princesa Ariane de los Países Bajos. Tan solo quedan para debutar con tiara la princesa Alexia de los Países Bajos, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía. De momento no está prevista ninguna visita de Estado a España de aquí a diciembre; por tanto, habrá que esperar para verlas por primera vez con tiara.

La gira europea de Naruhito y Masako conmemora el aniversario de las relaciones bilaterales entre Japón y Bélgica y supone la primera visita oficial de la monarquía nipona al país en más de dos décadas. El matrimonio imperial llegó el pasado fin de semana a Bélgica tras su paso por los Países Bajos, y pasó sus primeras jornadas en el Castillo Real de Ciergnon junto a toda la familia real belga antes de trasladarse a Laeken, residencia oficial donde se alojan durante toda su estancia. Al banquete han asistido, además de los reyes Felipe y Matilde, los cuatro hijos del matrimonio —Elisabeth, Gabriel, Emmanuel y Eleonore— junto con la princesa Astrid y el príncipe Lorenz.

Hasta ahora, Eleonore Fabiola Victoria Anne Marie de Bélgica —cuarta en la línea de sucesión al trono— se había mantenido en un segundo plano dentro de los actos institucionales, apareciendo en celebraciones como el Día Nacional belga o los conciertos de Navidad. Su mayoría de edad, alcanzada este año, ha marcado el inicio de una mayor presencia pública, donde ha estrenado una tiara regalo de sus padres para esta ocasión elaborada en plata y oro y adornada con diamantes talla rosa, motivos de volutas y tréboles. Se trata de una tiara realizada en Bélgica por Henry Coosemans y que fue adquirida en una subasta en 2019 por 26.000 euros. En cuanto a su vestuario, la princesa ha lucido un vestido rosa pastel de cuello cisne y capa corta sobre el escote de la firma Safiyaa.

Por su parte, la reina Matilde ha optado por un vestido manga tres cuartos, con dibujos de paipáis típicos japoneses y flores de loto en lentejuelas sobre la zona del escote. Como tiara, ha lucido la tiara de las Nueve Provincias, que fue un obsequio del gobierno belga a la princesa Astrid con motivo de su enlace con el príncipe heredero Leopoldo en 1926. Se trata de una pieza elaborada en Amberes con diamantes congoleños y diseño art déco, y con once brillantes que simbolizan las provincias de Bélgica, el Congo y la Casa Real. Fue la tiara que lució Fabiola de Mora y Aragón en 1960 para el día de su boda con el rey Balduino, y desde entonces la pieza es una joya hereditaria de uso exclusivo para las reinas consortes de los belgas.

Por su parte, la princesa Elisabeth, que debutaba por primera vez en una visita de Estado, ha apostado por un vestido azul marino, de cuello barco y mangas cortas ligeramente acampanadas. Como tiara, ha lucido la tiara de laureles de Brabante, fabricada en 1912 por la firma británica Hennel & Sons. Consta de 631 diamantes engastados en platino, con formas de ramas de laurel con hojas y bayas. Es una tiara de procedencia desconocida si bien fue adquirida en 1999 por la Asociación de la Nobleza Belga como regalo para Mathilde d'Udekem d'Acoz con motivo de su matrimonio con el entonces príncipe heredero Felipe de Bélgica. También ha lucido el Gran Cordón de la Orden del Crisantemo, la condecoración honorífica más alta y prestigiosa de Japón concedida por el Gobierno japonés.