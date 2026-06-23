Todos los detalles de la residencia de la infanta Sofía en su nueva etapa en París

La infanta Sofía se prepara para iniciar una nueva etapa académica en París, ciudad en la que residirá durante el próximo curso tras completar su primer año universitario en Lisboa. La hija menor de los Reyes continuará sus estudios en el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Forward College, trasladándose ahora a la sede que la institución tiene en la capital francesa.

La formación seguirá impartiéndose en inglés, aunque la joven ampliará sus competencias lingüísticas mediante asignaturas optativas de portugués, francés y alemán. Esta combinación refuerza el carácter internacional de un programa diseñado para desenvolverse en entornos multiculturales y globales.

Durante su estancia en Francia, Sofía vivirá en la Cité Internationale Universitaire de París, un reconocido complejo residencial que acoge a estudiantes e investigadores de numerosos países. Considerada una de las mayores comunidades universitarias internacionales de la región de Île-de-France, la residencia fomenta el intercambio cultural y la convivencia entre jóvenes de diferentes nacionalidades.

El campus ofrece una amplia variedad de servicios e instalaciones, entre las que destacan bibliotecas, salas de estudio, espacios culturales, laboratorios de idiomas, gimnasio, piscina y extensas zonas ajardinadas. También dispone de opciones de restauración adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

La infanta se alojará en una habitación individual dentro de una de las residencias del complejo, que cuentan con espacios comunes pensados para favorecer la vida social y académica. Los residentes tienen acceso a salas multimedia, zonas de ocio y áreas de encuentro equipadas con distintas actividades recreativas.

La oferta deportiva es otro de los atractivos del campus. Los estudiantes pueden practicar más de medio centenar de disciplinas, desde fútbol y baloncesto hasta tenis, pilates o yoga, aprovechando unas instalaciones especialmente preparadas para la actividad física.

Más allá de los estudios, la experiencia universitaria permitirá a Sofía participar en numerosas iniciativas culturales y sociales. Tendrá la posibilidad de integrarse en agrupaciones musicales, asistir a talleres de teatro, participar en conferencias y colaborar con proyectos solidarios impulsados por organizaciones benéficas.

Esta nueva etapa en París representa un paso importante en la formación académica y personal de la infanta Sofía, que continuará desarrollando un perfil internacional en uno de los entornos universitarios más cosmopolitas de Europa.