La reina Letizia coincidirá con Javier Bardem, Victoria Luengo y Rodrigo Sorogoyen en el Atlàntida Film Fest de Palma

La clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest es una de las citas ineludibles de la reina Letizia durante sus vacaciones estivales en Mallorca. El festival, que es el certamen de cine más importante del verano y que cuenta con el sello de Filmin, celebra en 2026 su decimosexta edición, que se celebrará en su formato físico del 24 de julio al 2 de agosto de 2026, mientras que en su versión digital será del 24 de julio hasta el 24 de agosto.

Aunque todavía no está confirmada su presencia oficial, la reina Letizia acudirá a la clausura que se celebrará el domingo 2 de agosto en el patio de La Misericordia de Palma, donde ha acudido hasta en seis ocasiones en el que es su festival fetiche. Una clausura en la que ejercerá de anfitrión el director del certamen y cofundador de la plataforma Filmin, de la que Letizia es suscriptora desde sus orígenes, Jaume Ripoll.

Ese mismo día se proyectará la película El ser querido de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que participó recientemente en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde tuvo gran acogida por la crítica y elevó las expectativas en torno á su estreno comercial. El pase del 2 de agosto será la presentación en España de una cinta cuyo desembarco en cines llegará semanas después, el 26 de agosto.

La clausura del festival supondrá también el regreso de Rodrigo Sorogoyen al Atlàntida un año después de recibir el Premio Masters of Cinema, distinción con la que el certamen reconoció una trayectoria que lo ha situado entre los directores europeos más relevantes de su generación. El director acudirá a dicha presentación acompañado del elenco de actores protagonistas de la película, como Javier Bardem y la actriz mallorquina Victoria Luengo, en la que será la clausura de una edición que crece año a año.