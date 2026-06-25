La Reina Letizia manda su apoyo a Venezuela tras los terremotos: "España ha ofrecido ya su ayuda"

Venezuela se enfrenta a una catástrofe de proporciones aún incalculables tras sufrir dos potentes terremotos, uno de ellos con una magnitud de 7,5 en la escala de Richter. Estos seísmos han devastado zonas del centro del país, afectando con especial virulencia al estado de La Guaira y a parte de la capital, Caracas. Las cifras preliminares apuntan a al menos 32 víctimas mortales y más de 700 heridos, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso en las labores de rescate. Los expertos temen que, si se cumplen los peores presagios, el número de fallecidos podría rondar los 100.000.

Ante esta dramática situación, doña Letizia ha querido aprovechar un acto oficial en Madrid para trasladar su solidaridad a los ciudadanos afectados. Durante su presidencia en la celebración del decimoquinto aniversario de la revista Ethic, alteró el protocolo establecido, ya que no estaba previsto que hiciera declaraciones, para congregar a los medios y lanzar un mensaje de aliento a Venezuela. En su intervención, confirmó que el Gobierno ya ha activado los mecanismos para enviar ayuda humanitaria y asistir al país en estos momentos tan difíciles.

Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 25, 2026

"El Rey está volando ahora hacia México y, lógicamente, él, como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, está preocupado y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos", aseguró. En sus palabras destacó el impacto de la catástrofe que ha dejado un elevado número de víctimas y lamentó profundamente "todo este destrozo por la tragedia". Es la primera reacción oficial de la Casa Real ante los devastadores sismos que han sumido a diversas poblaciones en la desesperación.

Asimismo, la reina detalló que nuestro país ya ha dado un paso al frente ante la emergencia internacional. "España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas", explicó ante los periodistas congregados en el evento. La magnitud de la destrucción en infraestructuras y edificios residenciales hace temer lo peor a las autoridades locales, que se ven sobrepasadas por la situación de emergencia y el colapso de los servicios básicos.

Finalmente, hizo hincapié en la urgencia de las operaciones actuales y en el enorme esfuerzo a largo plazo que requerirá la región para volver a la normalidad. "Va a ser un gran desafío en el rescate de posibles supervivientes, horas, además, muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior que será también un gran reto", aseveró. Las próximas horas son críticas para localizar a los posibles supervivientes que aún permanecen atrapados bajo los escombros de los edificios colapsados.