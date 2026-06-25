Marius Borg recurre su condena de cuatro años mientras Mette-Marit se recupera de su trasplante

El pasado 15 de junio, el Tribunal de Oslo emitió una dura sentencia contra el hijo mayor de la princesa de Noruega. Marius Borg fue condenado a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable de un total de 34 delitos. Entre los cargos probados durante el proceso judicial destacan varios episodios de agresión sexual y maltrato contra una de sus exparejas, así como un rosario de acusaciones que incluyen amenazas, tráfico de drogas y conducción temeraria por las calles de la capital nórdica.

El fallo judicial se produjo en un momento familiar especialmente delicado para la Casa Real noruega, puesto que apenas dos días después, el 17 de junio, su madre iba a someterse a un trasplante de pulmón. A pesar de que la defensa técnica contaba con margen hasta finales del presente mes para impugnar la resolución, sus representantes legales decidieron actuar con celeridad. La cadena de noticias noruega NTB ha confirmado que los abogados presentaron un recurso de apelación ante la instancia correspondiente este mismo miércoles, centrando su estrategia de defensa en intentar revocar las condenas relativas a dos delitos de violación y otro de violencia doméstica.

Este movimiento legal, sin embargo, no supondrá un cambio inmediato en la situación de privación de libertad del encausado. El joven permanece en prisión preventiva desde el 2 de febrero y la presentación del escrito de apelación no lleva aparejada su excarcelación. El próximo escenario clave en el horizonte procesal está fijado para el 13 de julio. En dicha fecha, la Fiscalía deberá decidir si solicita una prórroga de la medida cautelar que lo mantiene entre rejas o, por el contrario, no muestra oposición a una posible libertad provisional a la espera de que la condena adquiera firmeza.

Los expertos jurídicos señalan que los tiempos de la justicia ordinaria podrían alargar este proceso de forma considerable. El juzgado de la región de Borgarting, encargado de dirimir este recurso planteado por la defensa, cuenta con un importante volumen de trabajo, lo que hace prever que la resolución final podría demorarse hasta el año 2027. Hasta entonces, el estatus de Marius seguirá pendiendo de las próximas vistas para revisar su internamiento provisional.

Cabe recordar que tanto Marius Borg como sus abogados defienden que después de la resolución de su juicio no tiene sentido que continúe entre rejas y piden su liberación para que pueda estar con su madre, que continúa con su proceso de recuperación médica. La intervención pulmonar llevada a cabo en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet era una medida inexcusable debido al rápido agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica diagnosticada en 2018, una dolencia que había mermado de forma severa su agenda institucional en las últimas fechas, obligándola a utilizar oxígeno para mantener una respiración adecuada.

La Familia Real noruega mantiene silencio ante el asunto de Marius, sobre el que aseguraron que no iban a hacer ningún tipo de comentario al respecto y tampoco harán ninguna declaración sobre el estado de salud de la princesa hasta que reciba el alta médica.