La reina Sofía dona 20.000 euros y prepara el envío de medicamentos a Venezuela tras el terremoto

La Fundación Reina Sofía ha activado una ayuda extraordinaria para Venezuela tras la catástrofe sísmica que ha sacudido el país. La fundación presidida por la reina Sofía ha colaborado con Cruz Roja Española mediante una aportación inicial de 20.000 euros destinada a la línea de ayuda habilitada por la organización para atender la emergencia provocada por el terremoto.

Además del dinero, la institución está trabajando en el envío a la zona de medicamentos requeridos en situaciones de emergencia, tal y como ya hizo en catástrofes anteriores, entre ellas el terremoto de Haití de 2010, el tifón Haiyan de 2013 en Filipinas y los terremotos de Turquía y Siria de 2023.

Según ha informado la Fundación, la partida de 20.000 euros canalizada a través de Cruz Roja irá destinada a asistencia humanitaria, con el objetivo de dotar a los supervivientes de todo lo necesario para su bienestar, incluidos medicamentos, además de herramientas que faciliten las labores de rescate. La reina Letizia también se ha mostrado muy implicada con la causa, señalando que se está esperando a que se complete esa operación para poder colaborar en las próximas semanas.

La comunidad internacional se ha movilizado rápidamente: Venezuela espera recibir equipos de rescate de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México y Qatar, mientras otros países como China y Brasil también han ofrecido ayuda humanitaria.