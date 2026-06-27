¿Cuándo debutarán Leonor y Sofía en una cena de gala?

Con motivo del Mundial de Fútbol, muchas casas reales se han desplazado hasta Estados Unidos para animar a las selecciones de sus países. Una de las primeras ha sido la familia real de Jordania, que ha hecho historia en este Mundial de fútbol 2026, ya que es la primera vez que disputa una fase final de la Copa del Mundo. Han estado presentes los príncipes herederos Hussein y Rajwa, así como el rey Abdalá luciendo la camiseta de la selección, que por cierto, es de la marca española Kelme.

Tampoco han querido perdérselo los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega después del controvertido trasplante exprés de pulmón de su madre y la sentencia de su hermanastro, que ya ha sido recurrida y volverá a revisarse en julio. Tal y como comentaron algunos medios noruegos, fue Mette-Marit quien respaldó el viaje de sus hijos transmitiendo, incluso, que se alegraba de que pudieran representar a la Corona en esta importante ocasión.

Pero si hay una familia real que lo ha dado todo en el Mundial, hasta hacerse virales, han sido los reyes de los Países Bajos, que acudieron con la princesa Ariane a un partido de la selección de Curasao que participa en un mundial. Curasao, que forma parte del reino de los Países Bajos, sumó un punto y fue tan grande que los Reyes y su hija bajaron directamente hasta el vestuario para saludar y abrazar a los jugadores donde se pusieron a bailar al son de la música mostrando su cara más amable y cercana mientras las imágenes se convertían en virales. Una imagen que se aleja del protocolo habitual de la Casa Real, pero que da una imagen de espontaneidad y cercanía.

Esta ha sido una semana de debuts de varias princesas europeas en banquetes de gala: el de la princesa Ariane de los Países Bajos y las princesas Elisabeth y Eleonore de Bélgica. Por cierto, ahora mismo, la única princesa heredera que no ha debutado con tiara es la princesa Leonor, como tampoco lo ha hecho la infanta Sofía.

¿Cuándo debutaran en una cena de gala la princesa de Asturias y la infanta Sofía? ¿Por qué no acudieron a la cena de 18º cumpleaños de Ingrid Alexandra donde otras princesas lucieron tiara? En cuanto a esta segunda cuestión la respuesta es sencilla: ambas debutarán en una cena de gala con tiara en nuestro país, ya que si lo hubieran hecho fuera de España, las críticas hubieran sido demoledoras.

Sobre cuándo debutarán, de momento no parece que será en 2026 ya que, de momento, de aquí a diciembre no está prevista ninguna visita de Estado a España por tanto, tendremos que seguir esperando para verlas por primera vez con tiara.

Los debuts de las princesas han sido con motivo de la visita de los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, que se encuentran de gira oficial en Europa, concretamente en Países Bajos y Bélgica. Una gira en la que hemos podido ver a la emperatriz muy sonriente y visiblemente recuperada de la depresión que ha sufrido durante muchos años.

Con motivo de la cena de estado, tanto la reina Máxima como las princesas Amalia y Ariane, desempolvaron algunas de las tiaras más espectaculares del joyero histórico de los Orange-Nassau la tiara Stuart, considerada como la joya de más valor en la colección real holandesa, la tiara Mellerio de rubí, una pieza de 1889, y un collar tipo choker que también forma parte del conjunto y la tiara de diamantes de la reina Emma de 1890.

Días después, los emperadores de Japón se trasladaron a Bélgica para conmemorar el 150º aniversario de las relaciones bilaterales entre el país del Sol Naciente y Bélgica. En la cena de gala, debutaron con tiara la princesa Elisabeth, con la tiara de laureles de Brabante, de 631 diamantes engastados en platino, con formas de ramas de laurel con hojas y bayas, mientras que la princesa Eleonore estrenó una tiara regalo de sus padres para esta ocasión, elaborada en plata y oro y adornada con diamantes talla rosa, motivos de volutas y tréboles. Se trata de una tiara realizada en Bélgica por Coosemans y que fue adquirida en una subasta en 2019 por 26.000 euros. También lució unos pendientes adquiridos en una conocida casa de subastas de Madrid.

Por su parte, la reina Matilde lució la tiara de las Nueve Provincias, que fue un obsequio del gobierno belga a la princesa Astrid con motivo de su enlace con el príncipe heredero Leopoldo en 1926. Se trata de una pieza elaborada en Amberes con diamantes congoleños y diseño art déco. Como curiosidad, fue la tiara que lució Fabiola de Mora y Aragón en 1960 en su boda con el rey Balduino, y desde entonces la pieza es una joya hereditaria de uso exclusivo para las reinas consortes de los belgas.