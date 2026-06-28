El fin de una era: la monarquía británica abandona definitivamente el Palacio de Buckingham

A pesar del gran proyecto de renovación que ha mantenido el Palacio de Buckingham en remodelación durante una década, el monarca británico ha confirmado que romperá con casi dos siglos de historia y el palacio más famoso del mundo dejará de ser un hogar familiar para convertirse, definitivamente, en un "palacio para el pueblo" transformándose en un museo abierto a la ciudadanía.

La noticia saltó de forma casi casual, coincidiendo con el ejercicio de transparencia que la Corona británica hace rigurosamente con la publicación de las cuentas anuales y la declaración fiscal de los Reyes. En mitad del balance, el Palacio confirmó que Carlos III y la reina Camila no tienen ninguna intención de volver al palacio. Se quedan en Clarence House, la residencia londinense que habitan desde hace más de veinte años y donde disfrutan de una intimidad que entre los muros de Buckingham sería imposible.

El fin de una era: de Victoria a Isabel II

Esta decisión supone un giro histórico. Desde que la reina Victoria se instaló allí en 1837, todos y cada uno de los monarcas británicos habían convertido Buckingham en su hogar y residencia privada. Con este movimiento, Isabel II se consagra oficialmente como la última soberana en tener este palacio como casa permanente.

Para Carlos III, el edificio nunca fue un lugar especialmente acogedor. De hecho, en círculos íntimos solía referirse a él con un apodo bastante frío: "la gran casa". El monarca siempre lo ha visto más como un centro logístico que como un hogar.

A partir de ahora, los reyes solo utilizarán Buckingham para despachos institucionales y descanso durante las jornadas de trabajo, alojamiento muy puntual si la agenda de Estado lo requiere o grandes recepciones, banquetes y las tradicionales fotos en el balcón.

El objetivo detrás de este cambio, según fuentes oficiales, es "abrir el palacio al pueblo", facilitando que el público tenga un mayor acceso a sus históricos salones fuera de las fechas estivales habituales.

El paso dado por Carlos III es el reflejo de una monarquía que busca adaptarse a los nuevos tiempos y alejarse de la ostentosidad que siempre ha rodeado a la familia real británica. El propio príncipe Guillermo ya dejó claro hace tiempo que el estilo de vida que requiere un hogar como Buckingham no entra en sus planes de futuro. El heredero al trono prefiere un entorno mucho más sencillo para criar a sus hijos, una de las razones por las que apostó por Forest Lodge, en Windsor, una vivienda bastante más moderna y alejada del foco mediático.

De hogar a corazón del Estado

La historia de este emblemático hogar comenzó con cierta "modestia" en 1703, cuando John Sheffield, duque de Buckingham, levantó una residencia urbana. Sesenta años más tarde, el rey Jorge II compró la propiedad para iniciar una impresionante transformación que culminaría en el siglo XIX. Hoy en día, el palacio es una maquinaria perfecta que cuenta con más de 800 empleados en plantilla y, por supuesto, conserva una de las mayores colecciones de arte del mundo (cuadros, tapices y porcelanas propiedad del Estado).

Las obras de remodelación concluirán previsiblemente a finales de 2027. Sin embargo, cuando los andamios se retiren por completo, el Palacio de Buckingham seguirá siendo uno de los iconos indiscutibles de Londres pero esta vez, , sin reyes que lo llamen "hogar".