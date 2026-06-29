Kate Middleton culmina el Desafío de las Tres Cumbres para concienciar sobre el cáncer

Kate Middleton, princesa de Gales, culminó este fin de semana el exigente National Three Peaks Challenge (Desafío de las Tres Cumbres), que ha realizado para concienciar sobre la vida después de un diagnóstico de cáncer.

Se trata de una prueba de senderismo que consiste en escalar las tres montañas más altas del Reino Unido en menos de 24 horas: el Ben Nevis (1.345 m) en Escocia, el Scafell Pike (978 m) en Inglaterra y el Snowdon o Yr Wyddfa (1.085 m) en Gales. El recorrido total fue de unos 37 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel acumulado, y ha recorrido 744 kilómetros entre diferentes lugares.

Middleton compartió un mensaje conmovedor en redes sociales reflexionando sobre su propia batalla contra el cáncer. Explicó que cada año miles de personas en el Reino Unido escuchan un diagnóstico que cambia su vida por completo, y que lo que sigue es un camino que pone a prueba todos los aspectos del ser humano.

La princesa señaló que emprendió el desafío no solo como una prueba física, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a la comunidad, buscando concienciar sobre el impacto más profundo de las enfermedades graves y la importancia de una atención sanitaria integral.

"Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada parte de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se extienden, afectando a familias, amistades, trabajo y los momentos de soledad que compartimos con nuestros pensamientos".

"El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que piensas y sientes, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida. Lo sé por experiencia propia, y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos".

"Me he comprometido con el Desafío Nacional de las Tres Cumbres, no solo como un reto físico, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para contribuir a la comunidad. El Royal Marsden es un lugar muy significativo para mí, cuya atención y experiencia transforman la vida de muchas personas".

"A través de este reto, quiero concienciar sobre el profundo impacto de las enfermedades graves y la importancia de la atención sanitaria integral. Cada persona es diferente, y garantizar un enfoque de atención que abarque a la persona en su totalidad permite a quienes viven con cáncer afrontar el desafío profundamente personal del diagnóstico. Las terapias holísticas complementan los protocolos clínicos y apoyan la capacidad de los pacientes para mantener su bienestar, resiliencia y calidad de vida durante un momento excepcionalmente difícil".

"Tenemos la oportunidad de transformar el futuro de la atención oncológica integral, permitiendo que más personas en todo el país accedan al tipo de apoyo personalizado que puede marcar una diferencia significativa durante y después del tratamiento médico".

En marzo de 2024, Kate anunció que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado, detectado tras una intervención abdominal a principios de ese año. En enero de 2025 confirmó que se encontraba en remisión, retomando progresivamente su agenda oficial desde entonces.

Al término del recorrido en Gales, Kate fue recibida por el príncipe Guillermo, sus tres hijos -Jorge, Carlota y Luis- y sus padres y hermano. El desafío buscó recaudar fondos para el Royal Marsden Cancer Charity, la organización benéfica vinculada al hospital londinense donde fue tratada, dedicada a impulsar programas de atención integral -física, emocional y psicológica- para pacientes oncológicos.