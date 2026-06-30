El Principado de Mónaco se ha visto sacudido por un violento suceso tras la detonación de un artefacto explosivo en la entrada de un edificio de la ciudad. Se trata de un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, junto a un menor de 13 años. Según ha informado Lionel Beffre, portavoz del Ministerio del Interior monegasco, los dos adultos han sido evacuados de urgencia al Hospital Pasteur de Niza, mientras que el menor ha sido ingresado en el Hospital Lenval de la misma localidad francesa.

En una comparecencia ante los medios, el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, detalló que el personal sanitario atendió inicialmente a las tres víctimas por heridas graves, dos de ellas en estado crítico, aunque más tarde el diagnóstico de una de ellas se rebajó a un nivel inferior de gravedad. Mirmand apuntó que los tres se encontraban en el umbral del inmueble en el momento de la deflagración, lo que hace suponer que "probablemente pertenecían a la misma familia". Fuentes cercanas a la investigación, citadas por la cadena francesa BFMTV, han revelado que el hombre herido sería el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, considerado la vigesimotercera persona más rica de su país según la revista Forbes, y la mujer sería su pareja. Ermolaev, natural de la región de Dnipropetrovsk —fronteriza con Crimea—, forjó gran parte de su patrimonio en la industria vinícola. Cabe destacar que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) le había incluido previamente en una lista de 84 ciudadanos sospechosos de haber abandonado la nación en medio del actual conflicto.

Además de los tres miembros de esta familia, el incidente ha causado heridas leves a otras dos personas, mientras que un par de transeúntes adicionales tuvieron que recibir asistencia médica al encontrarse en estado de shock tras la explosión. La onda expansiva se escuchó a varias manzanas de distancia.

El suceso se produjo a las 20:58 horas en la entrada de un edificio residencial de la calle Révérend Père Louis Frolla, una zona próxima a la frontera entre Mónaco y Francia, que dejó tres heridos, entre ellos el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años. Los primeros indicios apuntan a que la explosión fue provocada por un artefacto explosivo oculto en una mochila, que un individuo dejó frente a la entrada del inmueble pocos minutos antes de la detonación. Las cámaras de seguridad del Principado lograron captar al principal sospechoso huyendo hacia la ciudad de Beausoleil, en territorio francés, lo que motivó la restricción inmediata de los accesos a Mónaco y la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General, que ha implicado la recolección de pruebas forenses hasta altas horas de la madrugada.

Por su parte, el príncipe Alberto II de Mónaco ha emitido un comunicado oficial para trasladar sus condolencias y las de su familia a las víctimas de este lamentable suceso, en el que elogió la "extraordinaria labor" de los servicios de emergencia y seguridad pública, destacando que actúan con "rigor y serenidad" en estrecha coordinación con Francia.

El comunicado íntegro de Alberto de Mónaco tras la explosión

"La explosión criminal que ha tenido lugar esta tarde en Mónaco supone una conmoción para toda la comunidad monegasca.

Mis pensamientos se dirigen, en primer lugar, a las víctimas, a sus seres queridos y a los residentes directamente afectados por este acto brutal. La princesa Charlene, mi familia y yo queremos expresarles nuestra compasión y nuestro apoyo inquebrantable.

También queremos reconocer la extraordinaria labor de las fuerzas de Seguridad Pública, que están gestionando la situación con rigor y serenidad, y que han garantizado que las víctimas fueran atendidas con rapidez y que la zona quedara asegurada.

Bajo la autoridad del Gobierno, todos los servicios competentes del Estado están actualmente movilizados, en estrecha cooperación con las autoridades francesas. Confiamos en que puedan esclarecer las circunstancias de esta tragedia lo antes posible, identificar a los responsables y ofrecer todas las respuestas necesarias, a todos los niveles.

Más que nunca, el Principado de Mónaco permanecerá unido y firme frente a la violencia y la delincuencia. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; ahora lo será más que nunca, sean cuales sean las amenazas".