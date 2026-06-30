Del lujo egipcio a los "kits" de supervivencia: esta es la lista de regalos que recibió la Casa Real en 2025

Un teléfono móvil de última generación, un collar histórico de Egipto, un par de esquís e incluso un tarro de berenjenas de Almagro. Las estanterías del Palacio de la Zarzuela han vuelto a ser el reflejo de la generosidad nacional e internacional durante el año 2025, un ejercicio en el que la Familia Real española recibió un total de 429 obsequios institucionales. En cumplimiento con la estricta política de transparencia instaurada por Felipe VI desde 2015, la Casa del Rey ha desvelado este martes el inventario completo que ya pertenecen a los fondos de Patrimonio Nacional.

El desglose por destinatarios revela el peso de cada miembro de la Corona en la agenda pública del pasado año. El rey Felipe VI lidera la lista con 214 regalos a título individual, seguido de la reina Letizia, quien fue obsequiada en 98 ocasiones. Asimismo, el matrimonio compartió un total de 67 presentes.

Por su parte, la nueva generación de la Jefatura del Estado consolida cada vez más su presencia en actos oficiales, y esto también se ve reflejado en los regalos. La princesa de Asturias recibió 21 detalles en exclusiva, mientras que sumó otros cinco junto a su hermana, la infanta Sofía (que recibió sólo uno ella sola). La reina Sofía, por su parte, sumó 10 obsequios a su cuenta.

Desde la Zarzuela aclaran que todos estos objetos han sido entregados en el marco de actividades de carácter oficial y bajo estrictas previsiones de protocolo, abarcando desde administraciones locales hasta altas autoridades internacionales.

Del lujo asiático a las originalidades nacionales

Los viajes de Estado de 2025 han dejado las piezas más exclusivas de la lista. En septiembre, durante su visita a tierras faraónicas, la reina Letizia fue obsequiada con una de las pocas joyas del inventario: un valioso collar egipcio. Meses después, la visita oficial a Pekín se tradujo en una curiosa combinación de tecnología y artesanía por parte del mandatario chino, Xi Jinping, quien entregó un smartphone a Felipe VI y un mantón de Manila de seda a la reina.

El mapa de las relaciones internacionales se completa con detalles de lo más variopintos. Eslovaquia y Uruguay les regalaron un par de tablas de esquí firmadas por el presidente eslovaco y un reloj de sobremesa de origen uruguayo, Ucrania por su parte les regaló un juego de café entregado personalmente por el presidente Volodímir Zelenski en Madrid. Y como curiosidad artística, a Felipe VI le obsequiaron con un retrato elaborado minuciosamente con cenizas procedentes del volcán de La Palma, como agradecimiento al gran apoyo que recibieron de la Casa Real tras la erupción del volcán.

La gastronomía también figura en la lista

Entre los regalos gastronómicos, que también abundan en este tipo de actos como forma de reivindicar la cultura del lugar de origen, figuran unos tradicionales dulces de Calatayud, galletas traídas de Cabo Verde, botellas de vino de distintas denominaciones de origen, una botella de ron dominicano y la ya mencionada lata de berenjenas recolectadas en Almagro.

Como anécdota del año, la Comunidad Valenciana dejó uno de los obsequios más singulares de la lista. En el inventario figuran dos "kits" de supervivencia independientes, uno para cada monarca, que fueron entregados en la capital del Turia por su alcaldesa, María José Catalá.