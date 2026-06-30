La Casa del Rey tira de reservas de la Corona tras cinco años sin presupuestos por parte del Gobierno

La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho públicas sus cuentas anuales de 2025 este martes, junto al informe favorable del Tribunal de Cuentas, el informe de la Interventora y la relación de regalos recibidos durante el pasado ejercicio, en un ejercicio de transparencia institucional que viene impulsando desde la proclamación de Felipe VI como Rey de España en junio de 2014. Tal y como informa Zarzuela, la publicación de las cuentas anuales y de la ejecución presupuestaria responde al compromiso de transparencia de la institución, que se plasma en el artículo 17 del Real Decreto 434/1988 sobre reestructuración de la Casa del Rey.

A pesar de tener el presupuesto congelado desde hace un lustro por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado con una asignación anual de 8.431.150 euros, Zarzuela ha logrado mantener toda su actividad ordinaria, así como acometer importantes inversiones en tecnologías de la información o en comunicaciones seguras y movilidad gracias al uso de los "remanentes presupuestarios" de la institución, concretamente 983.403 euros, que ha ido acumulando ejercicio tras ejercicio y que conserva como fondo de reserva para hacer frente a gastos extraordinarios. También incluye las actualizaciones retributivas del personal, en línea con el Real Decreto-ley 14/2025.

Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron a 9.390.116,95 euros, con un remanente positivo de 24.436,05 euros, lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%).

No es la primera vez que la Casa del Rey tiene que recurrir a sus reservas, ya que en 2024 tuvo que utilizar 2.481.798,50 euros. El resultado neto patrimonial de 2025 fue de 719.334,93 euros negativos, en su mayor parte, por el reflejo contable de las amortizaciones. En 2024, el resultado económico-patrimonial contable fue de 99.591,80 euros negativos.

La mayor partida del presupuesto de la Casa del Rey volvió a destinarse al personal, con un total de 4,92 millones de euros en retribuciones y cargas sociales. De esa cantidad, 571.371 euros corresponden a la asignación de la Familia Real, mientras que 3,79 millones se destinaron a sueldos y salarios del personal de la institución. A ello se suman 548.926 euros en cotizaciones sociales, formación, acción social y otros gastos asociados.