"A ti lo que te gusta es provocar": ataques a la reina Camilla por su foto con la escritora J.K. Rowling

La fotografía de J. K. Rowling junto a la reina Camila de Inglaterra ha desatado una nueva oleada de críticas en redes sociales. La autora de Harry Potter, que desde hace tiempo defiende el sexo biológico de las mujeres, se ha reunido con la esposa del rey Carlos III en un acto oficial dedicado al fomento de la lectura. Sin embargo, la difusión de la imagen en plena Semana del Orgullo ha sido interpretada por muchos usuarios como un gesto especialmente inoportuno.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, dentro de la agenda institucional de la reina Camila. La Casa Real británica compartió varias fotografías de la recepción, en las que ambas aparecen conversando y sonriendo en un acto centrado en la promoción de la lectura infantil.

📕 With a shared passion for books and a deep commitment to children reading for pleasure, The Queen and author J.K. Rowling have met at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Her Majesty and Ms Rowling discussed the importance of ensuring that young people have access to… pic.twitter.com/Yx1Xy6olqC — The Royal Family (@RoyalFamily) June 30, 2026

La publicación de esas imágenes no ha tardado en generar una avalancha de reacciones. Entre ellas, la de Nuriasecret, que ha criticado el gesto de la reina en un vídeo publicado en Instagram. "¿Camila, es que no hay nadie al volante?, encima Camila se ríe", afirma. Y añade: "A ti lo que te gusta es provocar". También asevera que es de "muy mal gusto" que la fotografía se haya difundido precisamente durante la Semana del Orgullo.

Más allá de esta reacción, la publicación de la fotografía ha desencadenado cientos de comentarios en las cuentas oficiales de la Familia Real británica en X e Instagram. Y es que la escritora británica se ha convertido en una de las figuras que más críticas ha recibido por defender el sexo biológico frente a la llamada identidad de género. Algunas de sus declaraciones han recibido la crítica de organizaciones y activistas por considerarlas tránsfobas, mientras que Rowling sostiene que sus posiciones responden a la defensa de los derechos de las mujeres basados en la biología.