La Reina despide al equipo médico que viaja a Venezuela: "Demuestra la respuesta efectiva que tiene España"

La reina Letizia se ha desplazado este miércoles al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Este prestigioso grupo de profesionales, conocidos mundialmente por su alias de los chalecos rojos, pone rumbo a Venezuela con el objetivo de prestar asistencia sanitaria y humanitaria a los numerosos damnificados por los recientes terremotos que han devastado varias regiones del país iberoamericano.

El encuentro institucional ha tenido lugar a las 08:00 horas en la Terminal 4, donde ha trasladado el apoyo incondicional de la Corona a los rescatistas nacionales antes de que inicien una misión de extrema complejidad operativa. Ya la semana pasada, tanto el Rey como la Reina enviaron sentidos mensajes de aliento al pueblo venezolano ante la magnitud de la catástrofe, mostrando la firme solidaridad de España.

De hecho, poco después de que se registraran los primeros e intensos temblores, la Reina avanzó que el Gobierno había puesto a disposición de las autoridades locales todos los recursos logísticos y médicos necesarios. Se encontraban a la estricta espera de recibir luz verde diplomática para organizar el contingente y colaborar activamente en el rescate de las víctimas, una tarea que ha sido calificada como un auténtico desafío técnico y humano en medio de la destrucción generalizada de las infraestructuras críticas del país.

A pie de pista, doña Letizia se ha dirigido a los 40 profesionales que conforman el dispositivo conocido como Start, diseñado para desplegarse en cualquier emergencia global en un tiempo récord como levantar un hospital de campaña en apenas 36 horas, con el siguiente mensaje:

"La razón por la que hemos convocado aquí, a esta hora y en este aeropuerto, a la prensa, sois vosotros: los más de 40 profesionales que, con próximas rotaciones y precedidos por el personal de la UME y de los Servicios de Emergencia de las comunidades autónomas, vais a desplegar todas las capacidades del Hospital de Campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para atender y cubrir las necesidades sanitarias, logísticas y de agua, energía y saneamiento de la población afectada por los terremotos del norte de Venezuela.

Así que, más allá de desearos que todo vaya lo mejor posible, teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables, quiero también destacar la importancia del trabajo que vais a hacer, acompañados, además, y reforzados por la sociedad civil a través de diversas ONG y de algunas empresas. Y eso demuestra, además, la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela.

La cooperación y la ayuda humanitaria española, más allá de cómo se gestione y de cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años. Y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño. La manera en la que acompañáis y ayudáis a quienes sufren. La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradezco. Así que, gracias y buen viaje".

Además, en los aviones viaja un cargamento de medicamentos valorado en 120.613 euros, donado por la Fundación Reina Sofía y destinado al hospital de campaña que el equipo de la Aecid instalará en la zona cero para atender las necesidades de los afectados, desde intervenciones quirúrgicas de urgencia hasta atención primaria.

La dilatada experiencia internacional de este equipo de emergencia está muy contrastada tras años de servicio ininterrumpido. Ya en el año 2019 estuvieron presentes en Mozambique tras el terrible paso del ciclón Idai. Más recientemente, en 2023, prestaron auxilio vital en Turquía y Siria tras los sismos, y este mismo año acudieron a Jamaica para instalar un centro médico avanzado después de un huracán. Asimismo, han destacado enormemente por el uso de tecnología pionera, como su valioso módulo de potabilización, una herramienta fundamental para garantizar agua segura a la población en zonas arrasadas.