Alejandro de Miguel, sobre sus diseños para Doña Sofía: "Es un orgullo vestir a la reina más elegante del mundo"

Alejandro de Miguel se ha consolidado con letras de oro como uno de los nombres más influyentes y respetados de la costura en España. Capaz de captar la esencia de la sofisticación clásica, el diseñador se ha convertido en el aliado infalible de rostros de la talla de Ana Obregón, Norma Duval o Carmen Lomana. Sin embargo, hay un nombre en su selecta cartera de clientas que brilla con luz propia en su trayectoria, la Reina Sofía.

El modista ha querido abrir las puertas de su taller para rememorar la estrecha y especial relación profesional que le une a la madre de Felipe VI, desvelando algunos de los secretos de sus colaboraciones más icónicas.

El reto vaticano: Vestir a la Reina ante el Papa León XIV

Uno de los hitos más recordados y comentados de la andadura de Alejandro de Miguel fue el encargo de confeccionar el estilismo que Doña Sofía lució durante su encuentro oficial con el Papa León XIV. Un diseño institucional regido por el estricto protocolo que la emérita defendió con su habitual sobriedad, atemporalidad y distinción.

"Yo siempre lo digo, que es un orgullo inmenso vestir a la que para mí es la Reina más elegante del mundo", ha confesado emocionado el modista al recordar el proceso de creación de aquella pieza histórica.

La musa de la alta costura española

Para el diseñador, Doña Sofía no es solo una clienta de la máxima distinción institucional, sino una auténtica musa que ha marcado un antes y un después en su carrera en el mundo de la moda. Sus trajes de chaqueta hechos a medida, los acabados artesanales y el respeto mutuo han hecho que la firma de Alejandro de Miguel sea una constante en los actos más solemnes de la agenda de la Reina.