La esperada fotografía de Mette-Marit tras su trasplante: celebra desde casa el éxito de Noruega en el Mundial

La Familia Real noruega experimentó con una intensidad desbordante el histórico enfrentamiento futbolístico entre las selecciones de Noruega y Brasil en el marco del Mundial 2026. Contra todo pronóstico, el conjunto noruego dio la sorpresa al derrotar y eliminar al equipo brasileño, desatando la euforia tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este hito deportivo fue seguido muy de cerca por los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, quienes prefirieron vivir la emoción desde la intimidad de su residencia en Oslo. Mientras tanto, sus hijos, los príncipes Ingrid y Sverre Magnus, cruzaron el Atlántico para presenciar el encuentro en vivo desde el estadio en Estados Unidos, convirtiéndose en testigos directos de una victoria memorable para el fútbol de su país.

A través de los canales oficiales de la Casa Real, se difundieron las imágenes que capturaban el fervor con el que los futuros monarcas respaldaban a sus jugadores a la distancia. Más allá del evidente significado deportivo, la instantánea cobró una relevancia mayúscula al suponer la esperada reaparición pública de Mette-Marit, quien se sometió recientemente a un delicado trasplante de pulmón. En la fotografía compartida por la institución real, se puede observar a la princesa sentada de manera distendida en uno de los sofás de su hogar, compartiendo confidencias al lado de su esposo Haakon. Ambos lucen bufandas oficiales de la selección y el salón aparece ambientado con banderas nacionales, reflejando el ambiente festivo de una noche trascendental.

La imagen transmite una atmósfera de calidez y convalecencia, mostrando a Mette-Marit con un atuendo cómodo y cotidiano, compuesto por una chaqueta de punto gris, pantalones vaqueros y calcetines, manteniendo los pies descansados sobre el sofá. El príncipe Haakon reafirma su apoyo con un tierno gesto al rodearla con el brazo, una estampa de unidad familiar en un periodo especialmente complejo. Además de este momento íntimo, el heredero noruego también quiso manifestar su cercanía con la ciudadanía saliendo de palacio para mezclarse y celebrar el triunfo junto a un grupo de aficionados locales que vibraban con el histórico partido, un paso al frente institucional que coincide con los complicados frentes personales que atraviesa la Corona.

La publicación de la Casa Real venía acompañada de un mensaje colectivo que subrayaba la comunión de todos sus miembros ante el evento: "¡Toda la familia lo vio con emoción!". El texto ponía de relieve que, a pesar de la dispersión geográfica, tanto los príncipes en Oslo como los reyes Harald y Sonia, además de los hijos de la pareja heredera en suelo estadounidense, se unieron en el sentimiento vikingo. En los estadios de Estados Unidos, Ingrid y Sverre Magnus acapararon la atención por su efusividad en las gradas, celebrando cada gol con enorme entusiasmo. Tras el pitido final, los jóvenes príncipes no dudaron en bajar a los vestuarios para fundirse en abrazos con los futbolistas y trasladarles la enhorabuena por un logro que ha dado la vuelta al mundo tras dejar fuera de la competición a una de las grandes favoritas.

El valor de estas fotografías radica principalmente en el delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit, siendo estas las primeras imágenes que se difunden de ella desde que ingresó en el quirófano a mediados de junio. La intervención quirúrgica se llevó a cabo con éxito el pasado 17 de junio, culminando un proceso que se había anunciado pocas semanas antes, cuando la Corona comunicó oficialmente que la gravedad de su enfermedad pulmonar crónica y potencialmente mortal obligaba a incluirla con urgencia en la lista de espera para un trasplante pulmonar. La rapidez con la que se asignó el órgano permitió que la operación se realizara pocos días después del diagnóstico definitivo, iniciando así un proceso de recuperación que la mantiene alejada de la agenda oficial pero conectada a los grandes momentos de su país.

No obstante, la salud de la princesa no es la única preocupación que sacude los cimientos de la Familia Real en estos momentos. Solo dos días antes de que Mette-Marit entrara en el quirófano, el 15 de junio, se dictó el ingreso en prisión de su hijo mayor, Marius Borg, condenado a una pena de cuatro años de cárcel tras ser acusado de más de una treintena de delitos. Actualmente, el equipo legal del joven se encuentra inmerso en una batalla judicial para conseguir su excarcelación provisional, una medida que ya fue desestimada inicialmente por el magistrado a cargo del caso. La situación jurídica podría complicarse aún más para el hijo de la princesa, ya que se encuentra a la espera de una resolución definitiva tras un recurso de la Fiscalía que solicita elevar sustancialmente los años de condena, una tormenta legal e institucional que Mette-Marit sigue muy de cerca mientras afronta las exigentes semanas de su postoperatorio.