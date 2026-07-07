Nuevo desprecio al príncipe Harry: Buckingham le niega alojamiento en su regreso a Reino Unido

El príncipe Harry ha regresado este lunes a Reino Unido motivado por diversos compromisos profesionales, marcando así su retorno tres años después de su última visita al país. Tal y como han detallado durante la mañana de este martes en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, capitaneada por Federico Jiménez Losantos y Verónica Caso, con la colaboración de Tico Chao y Beatriz Cortázar, lo que inicialmente se había planificado como un feliz viaje en familia, diseñado también para que sus hijos, Archie y Lilibet, pudieran compartir tiempo con su abuelo, el rey Carlos III, se ha transformado en una nueva y tensa polémica que ha ensombrecido su llegada. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad necesaria en el territorio británico, Meghan Markle y los pequeños se han visto obligados a permanecer en su residencia de Montecito, California. A este notable contratiempo se ha sumado un nuevo e importante desencuentro con la Corona, después de que el Palacio de Buckingham rechazara hospedar al duque de Sussex durante los días de su estancia, una determinación que el propio hijo menor del monarca no ha dudado en calificar públicamente como "decepcionante".

Los preparativos para que el príncipe Harry viajara en solitario ya se encontraban en una fase avanzada cuando la periodista Rebecca English confirmó que no se le permitiría alojarse en las dependencias de palacio. De acuerdo con sus informaciones, la solicitud formal no pudo ser atendida por la institución monárquica debido a que fue presentada "demasiado tarde", aunque la misma fuente apuntó que la Casa Real se mostraba abierta a aceptar este tipo de peticiones en futuras ocasiones. Sin embargo, este argumento oficial contrasta con la versión de otros analistas de la realeza. El experto Chris Ship ha aportado un dato determinante al respecto, sugiriendo que uno de los verdaderos motivos detrás de esta negativa podría estar vinculado al veredicto que el Tribunal Superior ofrecerá de forma inminente sobre la demanda que Harry interpuso contra la empresa editora del Daily Mail. Según ha confirmado el propio Ship, en el entorno de la monarquía se encuentran "preocupados por la posición constitucional del rey" ante el desenlace de dicha batalla legal.

Este drástico cambio de postura por parte del Palacio de Buckingham ha causado un profundo malestar en el duque de Sussex, quien ha decidido reaccionar y fijar su posición a través de un comunicado emitido por su portavoz oficial. En dicha nota, se explica detalladamente la cronología de los hechos desde la perspectiva de Harry, señalando que, "tras la decisión de Ravec de no proporcionar seguridad a su familia, el duque pasó la semana pasada haciendo arreglos alternativos de seguridad. Una vez que esos arreglos estuvieron en marcha, pudo aceptar formalmente la oferta de alojamiento para él durante el fin de semana. Por tanto, resulta decepcionante que la oferta haya sido retirada ahora".

En el mismo texto, el portavoz del príncipe no ha tenido reparos en vincular de forma directa el rechazo de su alojamiento con la resolución judicial que está a punto de hacerse pública, afeando los tiempos de la decisión palaciega. El comunicado prosigue argumentando que la revocación se produjo "citándose como motivo la sentencia del martes en el caso de Associated Newspapers Limited. Sin embargo, el Palacio de Buckingham tenía conocimiento de esa sentencia desde el jueves pasado. Por ello, no está claro por qué, después de haber aceptado formalmente la oferta de alojamiento, esta ha sido retirada ahora en el último momento". De esta manera, el príncipe Harry tendrá que afrontar completamente solo su inminente estancia en Reino Unido, la cual se extenderá a lo largo de cinco días, previstos específicamente del 7 al 11 de julio, según ha confirmado la revista HELLO!. Todos los planes originales que contemplaban un reencuentro familiar y privado han quedado definitivamente cancelados debido a la negativa del Ministerio del Interior y del comité Ravec a proporcionar una protección policial permanente a los duques de Sussex y a sus hijos, una situación que obligó a su equipo de seguridad a modificar por completo la hoja de ruta del viaje.