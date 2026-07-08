La infanta Sofía conquista con su primer discurso oficial dedicado a los docentes

La infanta Sofía ha pronunciado este miércoles su primer gran discurso en público, un paso más en su progresiva asunción de responsabilidades dentro de la Familia Real. Durante la entrega de ayudas del proyecto Docentes Referentes en Zaragoza, la hija menor de los Reyes ha querido poner en valor la labor educativa, exigiendo "respeto, recursos y todo el reconocimiento" para los profesionales de la enseñanza.

El acto, celebrado en el auditorio del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, sede del campus de la Fundación Ibercaja, contó con una presencia inesperada. Los Reyes y la princesa Leonor quisieron arropar a la infanta en este momento tan significativo, realizando una visita sorpresa que no había sido anunciada previamente en la agenda oficial de la Casa del Rey.

Con aplomo y seguridad, la Infanta, que ejerce como presidenta de honor de esta iniciativa, ha articulado una defensa cerrada de la tarea que realizan los educadores como motor del desarrollo social de España. En este sentido, ha afirmado que enseñar es "una de las mejores profesiones del mundo", lamentando que a menudo no cuente con la consideración que verdaderamente merece.

Para ilustrar su compromiso con el aprendizaje, la hermana de la princesa Leonor ha rememorado una anécdota personal. Recordó cómo, con apenas ocho años, el visionado de la película Buda explotó por vergüenza le causó un profundo impacto. La cinta, que narra la lucha de una niña afgana por acceder a la educación, le sirvió para acudir "con ánimos renovados cada mañana" a sus clases de tercero de primaria, según ha relatado durante su intervención.

Lejos de quedarse en la superficie, la infanta ha demostrado conocer de cerca los retos que atraviesa el sector. En su alocución ha enumerado problemas acuciantes como el acoso escolar, la pérdida de autoridad del profesorado, el abandono escolar, el exceso de burocracia o la falta de financiación adecuada. Frente a estas adversidades, ha ensalzado al docente que "defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje" y fomenta el criterio propio del alumnado.

Previamente a la ceremonia institucional, la infanta Sofía dedicó la mañana a compartir una jornada de trabajo con los veinticinco docentes finalistas, participando en diversos talleres. A este encuentro acudió también la princesa Leonor, reforzando la imagen de sintonía. Al evento asistieron asimismo el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, además del presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco.

Esta comparecencia consolida el creciente perfil público de la infanta Sofía. Tras su debut en solitario a finales de 2024 entregando unos premios de Patrimonio Nacional y la inauguración de un centro de perros guía de la Fundación ONCE el pasado enero, la joven continúa afianzando su papel institucional tras haber finalizado su primer año de Ciencias Políticas en Lisboa, antes de trasladarse a París para proseguir su formación universitaria.