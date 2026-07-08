La Princesa Leonor acompaña por sorpresa a la Infanta Sofía en su debut en solitario en Zaragoza

La Princesa Leonor ha sorprendido este miércoles con su presencia en el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, donde ha acompañado a la Infanta Sofía en un acto especialmente relevante para la hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia. La cita coincide con el tercer compromiso oficial en solitario de la infanta y con el que será su primer discurso público.

La presencia de la Princesa de Asturias no figuraba entre los detalles conocidos del acto y se ha producido mientras la Infanta Sofía participaba en una visita a uno de los talleres educativos organizados con motivo de la primera edición de las ayudas "Docentes Referentes" de la Fundación Ibercaja.

La infanta ejerce como presidenta de honor de esta iniciativa con motivo del 150º aniversario de la Fundación Ibercaja, que reconoce la labor de 25 docentes finalistas en ámbitos como el liderazgo educativo, la sostenibilidad, la inclusión, la investigación educativa y la educación integral para la salud.

La llegada de Leonor ha coincidido con el desarrollo de la actividad, donde ambas hermanas han compartido varios momentos durante el recorrido.

Un acto destacado para la Infanta Sofía

El compromiso institucional celebrado en Zaragoza tiene un significado especial para la Infanta Sofía, de 19 años, ya que será la primera vez que pronuncie un discurso en un acto público.

La entrega de las ayudas "Docentes Referentes" constituye además su tercer acto oficial en solitario, dentro de una agenda institucional que ha comenzado a asumir de forma progresiva.

Durante la visita, la infanta ha conversado con los docentes finalistas y ha conocido de primera mano algunos de los proyectos educativos presentados en esta primera edición de la iniciativa.

Estilismos coordinados

Para la jornada, la Infanta Sofía ha elegido una blusa blanca con detalles troquelados combinada con pantalones de pernera ancha en azul claro y alpargatas blancas con suela de esparto.

La infanta Sofía y la princesa Leonor. | Fuente: Gtres

Por su parte, la Princesa Leonor ha optado por un conjunto formado por pantalones blancos de corte recto y una blusa azul marino de manga corta con botonadura frontal. Ambas han llevado el cabello suelto durante el acto.