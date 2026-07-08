La reina Sofía visita las zonas de Galicia arrasadas por los incendios para apoyar su recuperación

La reina Sofía ha visitado este miércoles los municipios de Rubiá (Ourense) y Folgoso do Courel (Lugo) para conocer de primera mano los trabajos de recuperación ambiental tras los devastadores incendios forestales del pasado verano, que calcinaron un total de 118.966 hectáreas en Galicia, según datos de la Consejería do Medio Rural.

Acompañada por la consejera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, Doña Sofía comenzó su recorrido en tierras ourensanas. La comitiva se trasladó hasta el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra para evaluar los daños sufridos por una alvariza tradicional que ha sido integrada en los planes de reconstrucción de la zona.

La intención de la Xunta con esta infraestructura apícola tradicional es reconstruir su piedra original para albergar colmenas activas. Con ello, se busca relanzar la producción de miel local y acelerar la revitalización de la flora nativa mediante el impacto positivo de la polinización.

Protección de masas forestales y blindaje de aldeas

La siguiente parada de la visita institucional tuvo lugar en la aldea de O Vilar, ubicada en Folgoso do Courel. En este punto, las llamas afectaron severamente a un bosque de castaños centenarios de gran valor ecológico, un espacio que ahora será reforestado mediante la introducción de una masa arbolada mixta de especies frondosas autóctonas.

Este proyecto persigue un doble beneficio tanto medioambiental como de seguridad con intención de devolver el valor medioambiental a uno de los ecosistemas más representativos y singulares de la comunidad. Asimismo, la masa de frondosas actuará como un cinturón perimetral de baja inflamabilidad, es decir, un cortafuegos natural, para proteger de forma directa las viviendas de O Vilar frente a futuras oleadas de incendios.

Presupuesto y plazos de ejecución

El plan está coordinado técnicamente por la Consejería de Medio Ambiente, que empleará los proyectos de intervención que ya han sido redactados. Todo el despliegue cuenta con una inyección económica de más de 170.000 euros, aportados gracias al acuerdo entre la administración gallega y la Fundación Reina Sofía. Las labores comenzarán a ejecutarse a lo largo de este mes de julio y tienen un plazo estimado de cuatro meses, por lo que la previsión es que estén listas antes de terminar el año.

Al despliegue en las zonas afectadas también acudieron representantes institucionales como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como los regidores municipales de Rubiá, Elías Rodríguez, y de Folgoso do Courel, Dolores Castro.