Varapalo judicial para el príncipe Harry: pierde su batalla contra la prensa británica

El regreso del príncipe Harry a Londres, enmarcado en las celebraciones de los Juegos Invictus, se ha transformado en una de sus estancias más amargas en suelo británico. A sus 41 años, el duque de Sussex no solo ha tenido que lidiar con el persistente distanciamiento familiar, sino también con un duro e inesperado varapalo judicial que ha sepultado una de sus batallas más personales contra los medios de comunicación de su país natal. Apenas unas horas después de aterrizar en la capital, el Tribunal Superior de Londres hizo pública una sentencia que pone fin —al menos de momento— a años de litigio y esperanzas legales.

Esta cruzada legal comenzó hace tiempo, cuando Harry, respaldado por otras figuras de renombre como el músico Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, decidió demandar a Associated Newspapers. La empresa editorial, responsable de cabeceras de enorme tirada como The Mail on Sunday y el Daily Mail, fue acusada por los demandantes de emplear métodos ilícitos, como escuchas telefónicas y hackeos, para obtener información privada sobre sus vidas y familias. El duque de Sussex confiaba plenamente en una resolución favorable, especialmente tras el precedente de su esposa, Meghan Markle, quien en su día ganó una batalla legal contra el mismo grupo editorial por la publicación no autorizada de una carta manuscrita dirigida a su padre. Sin embargo, en esta ocasión, la justicia británica le ha dado la espalda de forma contundente.

El juez encargado del caso, el magistrado Nicklin, determinó en su resolución que las graves acusaciones presentadas carecían del sustento probatorio necesario para dictar una condena. En sus propias palabras, el juez subrayó que "la sospecha, por comprensible que sea, no sustituye a la evidencia", desestimando así la estrategia de la acusación. La sentencia aclara de forma explícita que los demandantes tenían la obligación de demostrar de manera irrefutable que la información de los artículos se había conseguido de forma ilegal. El tribunal rechazó el argumento de Harry y su equipo, que sostenía que el simple hecho de tratarse de información privada —y de que la editorial no explicase abiertamente cómo la había obtenido— era prueba suficiente de una praxis criminal.

La reacción de Associated Newspapers no se hizo esperar y adoptó la forma de un comunicado cargado de triunfalismo y severidad. La empresa celebró la decisión del juez Nicklin de absolver al Daily Mail y al Mail on Sunday, destacando la desestimación total de las 97 acusaciones presentadas por los demandantes. En el escrito, defendieron la integridad y las fuentes de sus periodistas y calificaron las acusaciones iniciales como "escandalosas". Además, la editorial anunció que iniciará acciones legales inmediatas para recuperar los costos financieros de su defensa, una cifra que asciende a más de cincuenta millones de libras y que ahora pretenden reclamar a Harry y al resto de los demandantes, convirtiendo la derrota en un problema potencialmente millonario.

Por su parte, el príncipe Harry reaccionó con una profunda indignación ante lo que considera una flagrante injusticia. A través de un comunicado oficial, el duque de Sussex no se guardó ningún calificativo, describiendo el fallo judicial como un "encubrimiento total y evidente". Harry argumentó que las medidas extremas adoptadas por el tribunal para exonerar al medio de comunicación son tan escandalosas como injustificadas, manifestando una total incomprensión lógica ante el veredicto. Para el hijo menor de Carlos III, acudir a los tribunales era una búsqueda de rendición de cuentas que ha terminado en una incoherencia difícil de procesar, tocando una fibra sumamente sensible en su vida: la persecución mediática que siempre ha vinculado al trágico destino de su madre, Diana de Gales.

Esta lucha contra la prensa escrita no es un mero capricho legal para Harry, sino una preocupación constante que comparte con Meghan Markle. En repetidas ocasiones, el duque ha equiparado la presión que sufre su familia con el acoso que sufrió Lady Di, llegando a declarar ante el propio juez el sufrimiento psicológico que este proceso les ha causado, afirmando que los tabloides han hecho de la vida de su esposa una auténtica miseria. Todo este desgaste emocional coincide con un viaje a Londres que no ha hecho más que complicarse. Harry planeaba viajar acompañado de su familia, pero la falta de garantías en su seguridad institucional provocó que la actriz y sus hijos se quedaran en Estados Unidos. Para colmo, su intento de alojarse en el Palacio de Buckingham tras un ofrecimiento del rey Carlos III fracasó debido a que el duque aceptó la invitación demasiado tarde, impidiendo los preparativos logísticos de palacio. Así, el príncipe se encuentra en Londres completamente solo, sin reencuentro familiar y con una dolorosa derrota judicial a sus espaldas.