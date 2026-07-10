Del rosa de doña Letizia a los lunares de la infanta Sofía: los looks de la Familia Real en San Javier

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El estreno más dulce de la Reina

Para una ocasión tan importante en la carrera militar de su hija mayor, la reina Letizia ha optado por el estreno de un favorecedor diseño en color rosa, un tono que se ha convertido en uno de los indiscutibles favoritos de su vestidor en los últimos meses. Se trata de un delicado vestido de encaje firmado por la marca estadounidense Adrianna Papell —disponible en España a través de El Corte Inglés—, una elección idónea para combatir las altas temperaturas de la región de Murcia sin perder un ápice de elegancia institucional.