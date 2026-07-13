Polémica decisión judicial en Noruega: el hijo de Mette-Marit sale de prisión con tobillera electrónica

Mette-Marit de Noruega, quien atraviesa una de sus etapas de salud más complicadas tras haber sido sometida a un trasplante de pulmón de urgencia, ha recibido un alivio temporal en medio de la tormenta familiar que la rodea. Su hijo mayor, Marius Borg Høiby, ha obtenido el permiso de la Justicia para abandonar la prisión preventiva y trasladarse a la finca familiar de Skaugum.

El joven de veintinueve años, fruto de una relación anterior de la princesa antes de su matrimonio con el príncipe Haakon, fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable de 34 de los 39 delitos de los que se le acusaba, entre los que se incluyen dos cargos de violación y maltrato a una de sus exnovias. Aunque la Fiscalía noruega había solicitado una pena mucho más severa de siete años y siete meses de prisión debido a la gravedad de los cargos —que abarcaban agresiones, amenazas, daños, infracciones de la ley de narcóticos y conducta sexual vejatoria—, la defensa intentó sin éxito que se le absolviera de los delitos más graves, argumentando que Marius solo pretendía reconocer el tráfico de marihuana y las amenazas. No obstante, el tribunal desestimó la petición de la defensa al basarse en pruebas contundentes, como imágenes y vídeos que demostraban que las víctimas no se encontraban en un estado consciente en el momento de los hechos.

A pesar de la condena en firme, la situación procesal de Marius Borg ha dado un giro tras su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Oslo. El joven había manifestado reiteradamente ante el juez que los permisos de apenas cuarenta y cinco minutos que se le concedían para visitar a su madre eran del todo insuficientes dada la delicada salud de la princesa. En respuesta, la jueza Lise Bogen Behrens ha dictaminado que, si bien el hijo de la princesa debe permanecer bajo custodia durante cuatro semanas más a la espera de que se celebre el juicio de apelación, podrá cumplir este periodo de reclusión en la residencia oficial de Skaugum portando un dispositivo electrónico de monitoreo en el tobillo. Esta medida de gracia incluye además la obligación de participar en un programa especial gestionado por la Policía, diseñado para ofrecerle acompañamiento y supervisión con el fin de evitar la comisión de nuevos delitos. Durante la vista, Marius insistió en que el riesgo de reincidencia por su parte es inexistente, asegurando que tanto él como la mujer afectada han pasado página y afirmando con rotundidad que, si la víctima intentara restablecer el contacto o apareciera en su puerta, llamaría inmediatamente a las autoridades, ya que su único deseo es alejarse del foco judicial.

La decisión del tribunal ha supuesto un respiro para el entorno de Mette-Marit, que se ha volcado por completo en la rehabilitación médica de la princesa. El equipo legal de Marius ha utilizado el delicado estado de salud de su madre como un argumento central a lo largo de todo el proceso, subrayando el fuerte vínculo que une a ambos y la necesidad imperiosa de que el joven colabore en los cuidados domésticos tras la compleja cirugía pulmonar.

El propio Marius expresó ante el tribunal la enorme dureza que le suponía estar al margen de la situación familiar, explicando que toda la familia se ha reorganizado para apoyar a la princesa en este proceso tan exigente, mencionando que su hermana Ingrid Alexandra ha regresado de sus estudios en Australia y que tanto su hermano Sverre Magnus como su padrastro, el príncipe Haakon, están completamente dedicados a las tareas de apoyo en el hogar. Aunque el abogado defensor de Marius, Petar Sekulic, ha aclarado que la intención principal de su cliente era obtener la libertad total y que considera la tobillera electrónica una alternativa temporal con la que simplemente puede convivir de momento, el joven se ha mostrado relativamente satisfecho por poder regresar a la finca familiar. Sin embargo, la tranquilidad para la Casa Real noruega podría ser efímera, ya que la Fiscalía no ha tardado en reaccionar con firmeza ante este cambio de régimen.

El Ministerio Público ya ha anunciado la presentación de un recurso de apelación contra la medida de arresto domiciliario, sosteniendo que existe un riesgo real de reincidencia y exigiendo que el hijo de la princesa heredera regrese a prisión de forma inmediata para seguir cumpliendo su condena de manera efectiva.