El complemento de 220 euros de marca Española que la Princesa Leonor ha lucido en las ruinas de Gerona

La princesa Leonor y la infanta Sofía han completado su agenda institucional en Cataluña con una visita al yacimiento arqueológico de Ampurias, en Gerona, acompañadas por los jóvenes participantes de la Fundación Princesa de Gerona. La princesa de Asturias ha llamado la atención al incorporar a su vestimenta un accesorio de Heimat Atlantica, un proyecto cultural que fusiona la artesanía tradicional de la costa norte de España y Portugal con el diseño contemporáneo internacional. El accesorio elegido es el modelo Pouch Linen Plump with Strap "The Grand Tour", confeccionado en lino natural y valorado en 220 euros.

Un proyecto cultural nacido en París

La firma que firma la pieza fue fundada en 2016 en París por la historiadora del arte Montserrat Álvarez. El proyecto se concibió bajo una premisa que busca preservar y transformar el saber hacer único de las artesanas de la costa atlántica del norte de España y de Portugal. La marca opera como un sello de accesorios hechos a mano cien por cien en Europa que promueve la producción responsable y la exclusividad, alejándose de los logotipos masivos y basando su propuesta en el valor de las historias que respaldan a cada creación.

La marca logró su primer reconocimiento internacional a través del proyecto Heimat Talisman, una serie limitada de bolsos creados como un collage cultural. Aquella colección combinaba cestas de mimbre tejidas a mano en Portugal, trabajos de marroquinería fina española y amuletos de porcelana de la firma gallega Sargadelos, ideados con significados simbólicos como la atracción del amor.

De las grandes boutiques a la alianza con Zara Home

La marca de lino cuenta con presencia en varios de los distribuidores más exclusivos del circuito internacional de la moda. Sus creaciones se comercializan en establecimientos de referencia como Matchesfashion, The Webster, Le Bon Marché, Colette, Barneys New York y Dover Street Market Ginza en Japón. En el año 2018, el sello gallego consolidó su proyección exterior al lanzar un bolso exclusivo en colaboración con la reputada firma nipona Comme des Garçons, una alianza que precedió al acuerdo alcanzado en el año 2023 con Zara Home para acercar su universo artesanal al gran público.

Para la nueva temporada de 2026, la enseña de lino articula su propuesta bajo el lema A garden by the sea (Un jardín junto al mar). La colección estival presenta un paisaje donde los motivos florales convergen con el ecosistema marino. Cada uno de los diseños que luce el bolso de la heredera ha sido dibujado a mano y trasladado posteriormente al bordado, generando un relieve táctil donde se aprecian formas minerales, conchas, flores y motivos marinos inspirados en el entorno atlántico y en la obra de la creadora Georgia O'Keeffe.

Contraste cromático en el yacimiento de La Escala

En su recorrido por los restos arqueológicos de la localidad de La Escala, la princesa de Asturias ha combinado el bolso tipo saco de lino deshilachado en color burdeos con un vestido largo blanco del mismo material y una americana en tono frambuesa. La inscripción frontal bordada con el texto Heimat Atlantica The Grand Tour aportaba el contraste cromático de la jornada al coordinarse con la chaqueta elegida para la cita exterior.

Como calzado, la primogénita de los Reyes ha utilizado unas alpargatas planas de tonalidad clara para facilitar el paso por las ruinas grecorromanas, donde conviven la antigua ciudad griega de Emporion y la romana de Emporiae.