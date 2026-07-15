La princesa Leonor y la infanta Sofía recorren al yacimiento arqueológico de Ampurias

La princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado a las 12:15 horas de este miércoles al yacimiento arqueológico de Ampurias, en la localidad gerundense de La Escala, para realizar una visita institucional de marcado carácter cultural e histórico. La cita se produce en el marco de las actividades complementarias a la entrega de los Premios Princesa de Gerona 2026, cuya gala central se celebró este martes en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Las hijas de los Reyes han estado acompañadas durante todo el trayecto por jóvenes participantes en los diferentes programas formativos de la propia Fundación.

Un recorrido por la cuna de la cultura clásica

El enclave escogido para este encuentro destaca como el yacimiento grecorromano más importante de la Península Ibérica. Se trata del único punto arqueológico de la geografía nacional donde conviven los restos de una ciudad griega, Emporion, y una romana, Emporiae. Durante la jornada, la comitiva real ha conocido de primera mano este enclave costero situado frente al mar Mediterráneo, que representa la puerta de entrada de la cultura clásica en el territorio y abarca 10 siglos de historia que transformaron la realidad de los antiguos pueblos íberos que habitaban la zona.

La comitiva oficial ha contado con la presencia y guía de la directora del Museo de Arqueología de Cataluña (MAC) Ampurias, Mònica Borrell, junto a la directora técnica de la institución, Marta Santos. Ambas responsables han guiado a la comitiva tanto por la zona exterior del yacimiento al aire libre como por las instalaciones de su espacio museístico.

Sintonía con los jóvenes galardonados

El desarrollo de la visita ha permitido que la princesa Leonor y la infanta Sofía compartan impresiones de forma directa con integrantes de los programas de la Fundación procedentes de Gerona, Barcelona y Lérida. Del mismo modo, han participado en el recorrido jóvenes arqueólogos que actualmente desempeñan sus labores de investigación y excavación en el propio yacimiento.

Entre el grupo de asistentes se encontraban tres de los premiados en las distintas categorías de la edición de 2026: Gemma Blasco, Hatim Azahri y Patricia Aymà. Todos ellos han compartido con la heredera al trono y su hermana la evolución de sus respectivos proyectos, centrados en áreas como la cooperación, el esfuerzo y la innovación para generar cambios positivos en la sociedad.

Cierre del Tour del Talento en Cataluña

La visita a Gerona constituye el punto final de las actividades oficiales de los premios, cuyas candidaturas se abrieron el pasado mes de febrero. El proceso de selección y el anuncio de los galardonados en las especialidades de Arte, CreaEmpresa, Investigación, Social e Internacional se ha llevado a cabo de manera itinerante a lo largo de los últimos meses.

Este proceso de selección se ha estructurado en torno al Tour del Talento, un formato que en este ejercicio ha realizado paradas en las localidades de San Baudilio-Bajo Llobregat, Huesca, Alcalá de Henares, Granada y Murcia para dar visibilidad a las trayectorias de los jóvenes líderes que lideran iniciativas de impacto social.