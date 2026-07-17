Leonor y Sofía reaparecen por sorpresa en Zarzuela antes de viajar a Nueva York con los Reyes para la final

A escasas horas de emprender un viaje clave a Nueva York, donde apoyarán a la selección española de fútbol en la final del Mundial 2026 frente a Argentina en el MetLife Stadium, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado una aparición que no estaba prevista en la agenda de la Casa Real. Las hijas de los Reyes han sorprendido a todos al sumarse al último compromiso oficial de sus padres en el Palacio de La Zarzuela.

El acto consistía en una audiencia con el Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, una institución con la que ambas tienen un fuerte vínculo personal. Al igual que hicieron hace justo un año, Leonor y Sofía quisieron estar presentes para conversar con los miembros del patronato, los patrocinadores y, especialmente, con los jóvenes becados. Ambas estudiaron el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, por lo que conocen de primera mano la experiencia formativa de los alumnos que acaban de obtener su plaza y de aquellos que regresan tras dos años de estudios.

Durante el posado en la escalinata exterior de Zarzuela, las hermanas acapararon gran parte del protagonismo gracias a sus acertados estilismos. La reina Letizia destacó con un vestido de edición limitada de la firma española BYAN. Sin embargo, las miradas se centraron en la princesa de Asturias, que eligió una luminosa blusa de tafeta en color rosa frambuesa de Carolina Herrera combinada con un pantalón blanco y alpargatas de cuña, y en la infanta Sofía, quien lució un traje de corte oversize en tono rosa pastel con un top blanco y zapatillas planas, demostrando una notable sintonía estética con su hermana.

Este compromiso institucional de la heredera al trono se produce en una jornada especialmente simbólica. Horas antes, la Casa Real distribuyó un completo álbum fotográfico con imágenes inéditas de los tres años de formación castrense de la princesa de Asturias. Las instantáneas repasan su exigente paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire de San Javier, consolidando su preparación como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

Ahora, la atención de la Familia Real se traslada al ámbito deportivo. Su presencia en Estados Unidos para la gran final futbolística del domingo 19 de julio subraya el constante apoyo de la Corona al deporte nacional. La cita en Nueva York promete ser un evento histórico en el que los monarcas y sus hijas actuarán como los mejores embajadores de España en busca de un nuevo título mundial para nuestro país.