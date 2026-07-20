Leonor y Sofía celebran otro Mundial 16 años después: las imágenes desde Zarzuela

La expedición de la Selección Española de Fútbol dio el pistoletazo de salida a las multitudinarias celebraciones tras proclamarse campeones del mundo. El primer alto en el camino tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quiso hacer un homenaje a los jugadores y al cuerpo técnico que han conseguido la segunda estrella.

El avión que trasladaba a los campeones aterrizó en el Aeropuerto de Barajas con una hora y media de demora sobre el horario inicialmente previsto, lo que provocó que toda la agenda institucional sufriera un ligero retraso de casi treinta minutos. A pesar de este contratiempo, el ambiente festivo y el orgullo por la hazaña deportiva disiparon cualquier atisbo de cansancio entre los integrantes de la comitiva.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto a la Selección Española Masculina de Fútbol, campeona de la #CopaMundialFIFA 2026.#VamosEspaña | #FIFAWorldCup ➡️https://t.co/hIcO7q5Dyn pic.twitter.com/JukwTsT75l — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 20, 2026

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han recibido en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Española Masculina de Fútbol, tras ganar la final de la #CopaMundialFIFA 2026.#VamosEspaña | #FIFAWorldCup ➡️https://t.co/hIcO7q5Dyn pic.twitter.com/WSsDWx7CgT — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 20, 2026

A su llegada a la residencia de la Familia Real, los flamantes vencedores del torneo fueron sorprendidos por un caluroso homenaje de los trabajadores de la Zarzuela. El personal de la Casa del Rey se congregó en los accesos del recinto para improvisar un pasillo de honor, aplaudiendo fervientemente a los artífices de un éxito que ha vuelto a unir a toda España.

Ya en el interior, en el tradicional salón de audiencias, aguardaban los monarcas, al igual que sucediera hace dieciséis años cuando España consiguió su primera estrella. Entonces los Reyes eran príncipes de Asturias y sus hijas unas niñas que miraban con curiosidad y timidez la Copa del Mundo.

Este lunes destacó especialmente el gesto de la princesa de Asturias y su hermana, quienes quisieron recibir a la plantilla luciendo la segunda camiseta de la Selección. La delegación deportiva hizo su entrada encabezada por el capitán del equipo, el capitán Rodri, y por el gran arquitecto de este triunfo, el seleccionador Luis de la Fuente, portando el codiciado trofeo.