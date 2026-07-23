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La reina Letizia se reúne con descendientes de víctimas de ETA para apoyar el documental 'Los nietos del silencio'

El proyecto audiovisual recoge de primera mano el testimonio de los nietos y nietas de personas golpeadas por la banda terrorista.

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El proyecto audiovisual recoge de primera mano el testimonio de los nietos y nietas de personas golpeadas por la banda terrorista.
La reina Letizia este jueves en Zarzuela | Casa de S.M. el Rey

En un firme gesto de respaldo a las víctimas del terrorismo, la reina Letizia recibió este jueves en el Palacio de La Zarzuela al equipo creador y a los protagonistas del documental Los nietos del silencio. Con este encuentro, doña Letizia vuelve a poner de manifiesto el apoyo constante de la Corona a todas las iniciativas que velan por la memoria, la convivencia y el justo reconocimiento de las víctimas de ETA.

El proyecto audiovisual, impulsado por una nueva generación de jóvenes periodistas y comunicadores, recoge de primera mano el testimonio de los nietos y nietas de personas golpeadas por la violencia terrorista. Durante la audiencia, los creadores explicaron a la Reina el origen de la obra y reflexionaron sobre el impacto duradero y las huellas emocionales que el terrorismo ha dejado en sus familias a lo largo de las generaciones.

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Asimismo, los promotores compartieron con la Reina la cálida acogida que ha tenido el documental desde su estreno y su destacada trayectoria en diversos ámbitos sociales e institucionales. Entre estos hitos, resaltaron su reciente presentación en el Parlamento Europeo en Bruselas, además de las próximas proyecciones que tienen previstas para llevar su mensaje a un público cada vez más amplio.

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La audiencia contó con la presencia de Teresa Prieto Leache, Jesús Ulayar y Beatriz Iruretagoyena Toca, protagonistas de la cinta y descendientes directos de víctimas de la banda terrorista. Con su recepción, la Reina no solo muestra su cercanía a los damnificados, sino que respalda expresamente el talento de la juventud que utiliza la comunicación y la cultura para fomentar la reflexión social y evitar que la memoria caiga en el olvido.

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