La boda de Isabel de Habsburgo-Lorena y Carlos de Palacio, con los reyes de Bélgica como invitados

La archiduquesa de Austria Isabel de Habsburgo-Lorena y Borbón-Dos Sicilias ha dado el 'sí, quiero' a Carlos de Palacio Gaytán de Ayala, en la que ha sido la gran boda royal del verano.

Los novios, que residen en Londres, siempre han mantenido un perfil discreto. En un principio se barajó la posibilidad de que su boda se celebrase en la finca La Toledana, ubicada en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), que es donde se han celebrado otros enlaces de los Borbón-Dos Sicilias, como el de los padres de la novia, María de la Paloma con el archiduque Simeón de Habsburgo-Lorena, el 13 de julio de 1996.

La novia del brazo de su padre, el archiduque Simeón de Austria

Finalmente, el enlace se ha celebrado en la Iglesia de los Jesuitas de Viena, un templo ligado a la historia de los Habsburgo, también conocido como Iglesia de la Universidad, y que ha contado con numerosos invitados de casas reales y la aristocracia. Tras la ceremonia religiosa, los invitados han disfrutado de una recepción en el patio de la iglesia antes de desplazarse al lugar elegido para el banquete y la posterior celebración.

Los novios con sus padres a la conclusión de la ceremonia

La novia, que ha llegado al templo del brazo de su padre y padrino el archiduque Simeón de Austria, ha optado por un vestido de inspiración clásica que destacaba por los detalles de encaje floral en la parte superior, una falda amplia con volumen de tela satinada y velo sujeto por una tiara familiar. Se trata de la tiara de botones de diamante, que llevaron su madre y sus tías Cristina y Victoria Borbón-Dos Sicilias en sus bodas, montada sobre estructura de platino que puede utilizarse también como broche o como adorno independiente. Una tiara que perteneció a María Cristina de Austria-Teschen, para pasar después a la familia Borbón-Dos Sicilias como regalo para la boda en 1936 de Alicia de Borbón-Parma y el infante Alfonso, duque de Calabria. La última novia de la familia en lucirla fue Victoria López-Quesada en su boda con Enrique Moreno de la Cova en 2024.

La tiara de botones no ha sido la única joya con la que la novia ha querido rendir homenaje a su familia. También ha llevado los mismos pendientes de diamantes y perlas en forma de lágrima que eligió su madre para casarse con el archiduque Simeón de Austria hace 30 años.

Los reyes Felipe y Matilde de los belgas con sus hijos Elisabeth y Gabriel

Entre los asistentes más destacados al enlace se encontraban los reyes Felipe y Matilde de los belgas, muy elegante con un vestido midi rojo de encaje de guipur, que asistieron junto a la princesa heredera Elisabeth con un vestido verde esmeralda de manga francesa y falda plisada y el príncipe Gabriel.

El archiduque Jorge de Habsburgo-Lorena con su esposa Eilika y sus hijas Sofía e Ildiko

Tampoco han faltado familiares como su abuela materna, la princesa Ana de Orleans; sus tíos los duques de Calabria, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y su marido Pedro López-Quesada; Victoria de Borbón-Dos Sicilias y su marido Markos Nomikos; Adelaida de Orleans, ahijada de Juan Carlos I y su marido Pierre-Louis Dailly; Teresa de Borbón-Dos Sicilias y su hija Beatriz Moreno; Duarte Pío e Isabel, duques de Braganza; los príncipes Nicolás y Margarita de Liechtenstein; el archiduque Jorge de Habsburgo-Lorena, actual embajador de Hungría en España, con su mujer Eilika y sus hijas Sofía e Ildiko; Miriam Ungría, princesa Miriam Ghazi con su hijo Boris; o los archiduques Carl-Christian y María Astrid de Austria.