La reina Máxima hace historia inaugurando el WorldPride de Ámsterdam

Máxima de los Países Bajos ha protagonizado este sábado 25 de julio una imagen histórica al convertirse en la primera reina que inaugura oficialmente el Orgullo Internacional o WorldPride, que este año se celebra en Ámsterdam, coincidiendo con el 25 aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Países Bajos, primer país del mundo en legalizarlo.

Antes de la ceremonia inaugural, la reina Máxima ha visitado el Pride Park, donde fue recibida entre aplausos al ritmo de 'Dancing Queen' de ABBA. La presencia de Máxima no es una novedad en este tipo de eventos, puesto que desde 2008 colabora institucionalmente con la defensa del colectivo.

Para esta ocasión, la reina ha llamado la atención por su estilismo. Con un vestido de manga larga, en tonos tierra y semitransparente de Natan, una de sus marcas fetiche, ha lucido un tocado XXL de la firma neerlandesa Berry Rutjes, decorado con hojas de laurel, y que estrenó en junio de 2019 en Inglaterra con motivo de las carreras de caballos de Royal Ascot. Lo ha complementado con unos pendientes largos en forma de lágrima.

Una vez en el escenario, Máxima aprovechaba para dirigir unas palabras al público. Asegurando que "es un momento histórico", quiso lanzar una reflexión a los presentes: "¿Acaso no es normal poder ser quien eres y amar a quien quieras?". Asimismo, incidió en que "lamentablemente, no es algo que se dé por sentado, ni siquiera en los Países Bajos. Por eso estamos aquí juntos, por la libertad, la igualdad y el respeto", afirmó. "Les deseo unos días maravillosos. Apóyense mutuamente, bríndense su apoyo y disfrútenlo", expresó al finalizar su intervención.