Juan Carlos I vuelve a Mallorca ocho años después: visita Marivent pero no coincide con Felipe VI

Juan Carlos I ha regresado a Mallorca después de ocho años. Una visita, además, que ha coincidido con la presencia en el Palacio de Marivent de la reina Sofía, sus hijas las infantas Elena y Cristina, y todos sus nietos con sus respectivas parejas, a excepción de la Familia Real.

Los primeros miembros de la familia del Rey que llegaron a Mallorca fueron Felipe Juan Froilán, que lo hizo acompañado de su nueva novia, una joven llamada Carla con la que acudió a la inauguración de una discoteca el día de su 28 cumpleaños. Posteriormente fue el turno de Victoria Federica de Marichalar, con Jorge Navalpotro, e Irene Urdangarin. Los cinco, además, disfrutaron de sus primeros días en Mallorca navegando por aguas de Cabrera junto con un grupo de amigos.

La reina Sofía llegó a la isla el martes 21 de julio, mientras que la tarde del miércoles 23 de julio, la infanta Elena aterrizó en Palma a pesar de que algunos medios aseguraban que se encontraba en Ginebra acompañando al rey Juan Carlos I, que disputaba en el Lago Lemán el Campeonato de Europa de vela. Días después llegó la infanta Cristina, al igual que sus hijos Juan, Pablo y Miguel junto a sus respectivas novias Sophia Khan, Johanna Zott y Olympia Beracasa.

La última vez que Juan Carlos I estuvo en Mallorca fue en abril de 2018

Juan Carlos I realizó su última visita oficial a Mallorca en abril de 2018, cuando acompañó a Felipe VI y Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma. Ocho años después ha regresado para celebrar con un almuerzo el 80 cumpleaños de su gran amigo Miguel Arias, dueño del famoso restaurante Flanigan de Puerto Portals.

Como ha informado el periodista y fotógrafo Julián Aguirre, en dicho almuerzo, que fue reducido, también estuvieron presentes Rafa Nadal o Kyril de Bulgaria, príncipe de Preslav. Fue una comida distendida que duró unas cinco horas, en la que estuvo acompañado de una discreta escolta.

De ahí, el rey Juan Carlos se dirigió al Palacio de Marivent para posteriormente abandonar la que fuera su residencia estival durante cuarenta años para dirigirse hasta el domicilio que su buen amigo Manuel Piñera Gil-Delgado posee en la localidad mallorquina de Cala d'Or. Piñera, además de acompañar al rey en Abu Dabi en numerosas ocasiones, estuvo con el rey Juan Carlos en el palco de la Maestranza el día de la reaparición de Morante de la Puebla el pasado mes de abril.

Quien fuera rey de España llegó a la isla en un avión privado el domingo 26 de julio. Felipe VI, que ha estado en Mallorca desde el viernes 24 de julio, donde mantuvo una serie de reuniones con las principales autoridades de Mallorca, abandonó la isla el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana, por lo que no coincidió con su padre. Felipe VI llegó a las 11:05, donde mantuvo una reunión con el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para posteriormente trasladarse con la reina Letizia a Villamanta para visitar a los afectados por los incendios de la Comunidad de Madrid.

El rey emérito ha abandonado la isla durante el día de hoy, 27 de agosto, en un vuelo privado.