Todo al blanco: el look triunfador de la Reina Letizia en su cita con el Instituto Cervantes en Jerez

Primer acto de la agenda de la semana para la reina Letizia, que ha asistido a la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes que, por primera vez, se ha celebrado en Jerez de la Frontera. Allí ha sido recibida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Se trata de una cita que congrega durante tres jornadas a un centenar de responsables de los centros del Instituto Cervantes repartidos por todo el mundo y a la propia cúpula del organismo; se celebra en este enclave andaluz. Un encuentro que sirve para trazar y analizar las líneas de actuación de cara al próximo curso académico, con el objetivo de abordar los retos de la promoción internacional de la lengua española y de nuestra cultura. La protección y difusión del español más allá de nuestras fronteras es una de las grandes herramientas de proyección con las que cuenta la nación, y la Corona siempre ha mostrado su cercanía a esta misión que cohesiona a toda la hispanidad. Además, en esta edición se rendirá un merecido homenaje a José Manuel Caballero Bonald, coincidiendo con el año del centenario de su nacimiento.

Para este acto, la Reina ha vuelto a decantarse por la sencillez y la funcionalidad. Se trata de un conjunto de una de sus firmas favoritas, Hugo Boss, formado por un chaleco largo de crepé suave, con el escote en pico, corte tipo peplum que cae hasta mitad del muslo con cuatro botones dorados. Lo ha combinado con un top blanco a juego y pantalones de corte fluido y recto del mismo color.

En cuanto a los complementos, ha lucido unos zapatos que son ya un clásico en su armario de verano, unas Mary Jane blancas de tacón sensato con doble tira de Sézane, y ha rescatado un bolso de piel blanca, concretamente el modelo Metropoli de Furla. También ha lucido un collar de eslabones dorados de Barbara Goenaga y unos aros con diseño de gota de lluvia de Pdepaola.

Esta visita a Jerez de la Frontera reafirma el respaldo de la institución monárquica a la impagable labor que ejerce España a través de su potente red cultural. Su empeño diario en decenas de países permite que el patrimonio histórico y lingüístico de la nación siga ganando relevancia mundial.