Adiós al 'Aifos': todo sobre el 'Hispania', el nuevo velero con el que Felipe VI competirá en la Copa del Rey de vela

Quedan pocos días para que Felipe VI estrene el nuevo barco con el que competirá en la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela, que se celebrará entre el 1 y el 8 de agosto en el Real Club Náutico de Palma. Una competición que reunirá a más de un centenar de equipos procedentes de una veintena de países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia o Gran Bretaña.

Antes de que se traslade al Real Club Náutico de Palma, la embarcación se encuentra amarrada en la palmesana base naval de Porto Pi, desde donde embarcará el Rey para efectuar los primeros entrenamientos antes de que dé comienzo la competición.

Después de más de dos décadas compitiendo con el 'Aifos', el Ministerio de Defensa adquirió el pasado mes de marzo un monocasco de alto rendimiento por un millón de euros. Se trata de un TP52 de 15,43 metros de eslora, 4,43 de manga y 3,80 de calado que puede participar en competiciones ORC e IRC. Casualmente, en la edición de la Copa del Rey de 2025 quedó en la primera posición bajo el nombre de 'Vesper' y ha sido rebautizado como 'Hispania' tras ser adquirido por la Comisión Naval de Regatas de la Armada mediante licitación adjudicada a la empresa catalana David Mas Yacht Equipment SL.

A nivel estético, el casco combina distintos tonos de azul con el escudo de la Armada en el centro, mientras que la cubierta tiene el blanco como color predominante. La embarcación se incorpora al programa de modernización de la Armada Española y estará destinada tanto al adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín como a la participación en competiciones náuticas de alto nivel.

El nombre de 'Hispania' coincide con el nombre del velero que encargó Alfonso XIII en 1909, aunque se trata de un homenaje al maxi de 80 pies de la Armada, que fue construido en los astilleros Barracuda de Mallorca en 1987, y cuyo armador fue el almirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui, quien fuera presidente de la Comisión Naval de Regatas, gran amigo personal de Juan Carlos I y "mentor naval" de Felipe VI.