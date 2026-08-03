El Rey se estrena a bordo del 'Hispania' en vísperas del inicio de la Copa del Rey de Vela

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La agenda de la Familia Real en la isla continuará este próximo martes con la habitual recepción a las autoridades e institucionales y representación de la sociedad balear en Marivent. Por su parte, la previsión es que el Rey navegue hasta el jueves por la tarde, momento en el que pondrá rumbo a Cali para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.