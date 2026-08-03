El Rey se estrena a bordo del 'Hispania' en vísperas del inicio de la Copa del Rey de Vela
Felipe VI se ha estrenado este lunes a bordo del Hispania, el nuevo velero de la Armada con el que competirá desde mañana en la 44 edición de la Copa del Rey, en una jornada de entrenamiento oficial en la víspera de que comience la competición.
Felipe VI ha tomado contacto este lunes con el Hispania, la nueva embarcación de la Armada con la que competirá a partir de este martes en la cuadragésimo cuarta edición de la Copa del Rey. El Monarca ha completado una jornada de entrenamiento oficial en la bahía de Palma para ultimar los preparativos en la víspera del arranque de la regata.
Sobre las doce del mediodía, Don Felipe ha hecho su entrada en la estación naval de Porto Pi al volante de su propio vehículo. Allí le aguardaban el almirante Jaime Rodríguez Toubes, patrón habitual del Aifos, junto al resto de la tripulación asignada al Hispania, integrada íntegramente por personal de la Armada, antes de soltar amarras hacia el campo de regatas.
El nuevo velero se encontraba atracado junto al emblemático Aifos, barco al que sustituye como principal unidad de regatas de la Armada española. De hecho, la antigua embarcación militar ha salido a la mar minutos antes para realizar también sus últimas maniobras, ya que igualmente formará parte del cuadro de competidores.
La adquisición del Hispania por parte de la Armada responde a la histórica tradición de mantener un barco puntero destinado tanto a la alta competición como a la instrucción de sus oficiales. Un papel de representación deportiva que en épocas anteriores asumieron las diferentes saga de los Sirius y, más recientemente, el propio Aifos.
De este modo, la clase ORC 0 contará este año con el gran aliciente del debut en la Copa del Rey Mapfre de este barco, que ya acreditó sus facultades deportivas al proclamarse vencedor del prestigioso Trofeo Conde de Godó de Barcelona.
Se da la circunstancia de que el Hispania es el antiguo Vesper, un velero bajo bandera estadounidense que se impuso precisamente en esta misma categoría ORC 0 durante la pasada edición del torneo balear. En esta ocasión, la nave defenderá el pabellón de la Armada con el Rey como tripulante destacado.
Don Felipe aterrizó en Palma el pasado miércoles por la tarde procedente de Lima, donde representó a España en la toma de posesión de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori.
Tras mantener a su llegada el tradicional despacho estival con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Jefe del Estado ha seguido muy de cerca desde el Palacio de Marivent la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.
La de este lunes ha sido, por tanto, la primera ocasión del verano en la que se ha visto al Monarca embarcado desde su llegada a la capital balear. Don Felipe se encuentra en Mallorca acompañado por la Reina Letizia, quien a pesar de la polémica en las redes, el domingo presidió la clausura del Atlàntida Film Fest, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.
La agenda de la Familia Real en la isla continuará este próximo martes con la habitual recepción a las autoridades e institucionales y representación de la sociedad balear en Marivent. Por su parte, la previsión es que el Rey navegue hasta el jueves por la tarde, momento en el que pondrá rumbo a Cali para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.