Felipe VI rinde homenaje a dos leyendas de la vela antes de estrenarse oficialmente al timón del Hispania

Felipe VI se ha subido de nuevo a bordo del Hispania, la flamante apuesta de la Armada para la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, para hacer frente a la primera prueba en la bahía de Palma. Sin embargo, antes de centrarse de lleno en la estrategia de la regata, el Monarca encabezó un sincero tributo en memoria de dos figuras históricas de la vela española y antiguos compañeros de travesía recientemente fallecidos.

La jornada arrancó en el Real Club Náutico de Palma (RCNP). Allí, el Rey lideró el acto en recuerdo del canario Manuel "Noluco" Doreste, fallecido el pasado 16 de julio, y del gaditano Javier Vallejo, quien nos dejó el 4 de junio. Rodeados de familiares y allegados, los asistentes pudieron revivir la trayectoria de ambos regatistas mediante una proyección fotográfica donde no faltaron instantáneas junto al propio Don Felipe, en un encuentro que culminó con un prolongado minuto de aplausos.

Ambos deportistas dejaron una huella imborrable en el deporte náutico nacional: Vallejo integró el equipo olímpico español en Barcelona 92 y compitió en la America's Cup, mientras que Doreste representó a España en los Juegos de Sídney 2000 y se proclamó campeón mundial en su clase en 1994.

Concluido el sentido homenaje, Don Felipe se embarcó en el Hispania, atracado justo al lado del Aifos, el navío que el Monarca patroneaba anteriormente y que este año rivaliza en su misma categoría, la ORC 0. Tras enfundarse la vestimenta oficial del barco y posar sonriente para los medios junto a su tripulación, el Monarca no dudó en acercarse a saludar y charlar distendidamente con sus compañeros marinos del Aifos antes de poner rumbo a mar abierto.

Así arranca oficialmente un torneo que reúne a casi cien embarcaciones en aguas baleares en busca del preciado título. Para Don Felipe, la prueba de hoy supone su bautismo en la competición tras haber completado este lunes su única toma de contacto y sesión de entrenamiento a bordo de la nueva adquisición militar.

El Hispania se suma a la flota de la Comisión Naval de Regatas para continuar la labor formativa de los oficiales de la Armada. Mantiene así una tradición de buques insignia que arrancó con la saga de los Sirius y continuó con el Aifos. Se trata en realidad del antiguo Vesper, un barco de origen estadounidense que ya se coronó vencedor de la categoría ORC 0 en la 43ª edición de esta misma Copa del Rey.

A horas para la tradicional recepción en Marivent

La actividad institucional tampoco se detiene para la Familia Real en Mallorca. Tras esta primera toma de contacto con el entorno, los Reyes ofrecerán esta misma noche en el Palacio de Marivent la tradicional recepción a las autoridades e instituciones de la sociedad balear.

A pesar del ambiente deportivo, Don Felipe no pierde de vista la agenda internacional ni la actualidad nacional. Tras aterrizar en Palma el pasado 29 de julio directo desde Perú —donde estuvo presente en la investidura de Keiko Fujimori—, el Rey mantendrá su agenda exterior este jueves con un viaje a Colombia para presenciar la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Todo ello compaginado con el seguimiento permanente a la crisis migratoria de Ceuta.