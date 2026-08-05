Así fue la recepción a la sociedad balear en Marivent: la princesa Leonor y la infanta Sofía, las grandes protagonistas
Don Felipe y Doña Letizia presidieron la tradicional recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent. Una recepción que nos dejó anécdotas y curiosidades, y donde la princesa Leonor y la infanta Sofía se convirtieron en protagonistas de la velada.
Un año más, los jardines del Palacio de Marivent fueron testigos de la recepción a la sociedad ccivil balear a la que acudieron unas 600 personas, y donde disfrutaron de un cóctel preparado por los chefs Santi Taura, Maca de Castro y Marga Coll.
Se trata de la segunda vez que la Familia Real y la reina Sofía reciben en Marivent a la sociedad balear
La princesa Leonor, la reina Sofía y la infanta Sofía llegaron juntas y cogidas del brazo.
Para esta ocasión, la reina Letizia eligió un elegante vestido midi en color blanco de Sybilla, quien reside en Mallorca desde hace años, y que ha combinado con unas sandalias de Aquazurra.
La princesa Leonor y la infanta Sofía optaron por unos looks desenfadados. En el caso de la princesa Leonor por un vestido que estrenó en el concierto de Bad Bunny de la firma sostenible Thinking Mu, mientras que la infanta Sofía eligió un vestido de la marca italiana Momoni.
La princesa Leonor sorprendió por un look desenfadado con el cabello rizado y un maquillaje muy natural y favorecedor
Por su parte, la reina Sofía volvió a triunfar con un elegante conjunto tipo caftán del modisto Alejandro de Miguel
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, muy cariñosas con Jaime Anglada, gran amigo del Rey y que reapareció en Marivent después del grave accidente que sufrió el verano pasado.
Tanto el Rey como la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron muy pendientes de la reina Sofía
La reina Letizia y la princesa Leonor durante la recepción a la sociedad civil balear que resultó distendida e informal para todos.
La infanta Sofía y la reina Sofía durante la recepción de Marivent
Los Reyes saludando a las autoridades presentes: la presidenta del Congreso Francina Armengol; la presidenta de Baleares Margalida Prohens y el presidente del Parlamento balear Gariel Le-Senne
El Rey saludando a la presidenta dle Congreso Francina Armengol