El emotivo encuentro de Jaime Anglada con la Familia Real en Marivent tras su grave accidente

Casi un año después del terrible suceso que estuvo a punto de costarle la vida, el cantautor Jaime Anglada ha protagonizado uno de los momentos más emotivos durante la tradicional recepción estival que los Reyes ofrecen a las autoridades y la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent. El artista, que mantiene una estrecha amistad con Felipe VI desde hace décadas, ha acudido al acto institucional evidenciando una notable mejoría tras meses marcados por una dura rehabilitación.

Su presencia en los jardines de la residencia real no ha pasado desapercibida para los asistentes. Durante el tradicional besamanos, el Rey se ha saltado el estricto protocolo para acercarse a él con una evidente muestra de afecto. Felipe VI le ha dedicado unas sentidas palabras acompañadas de una palmada en la espalda, un gesto de complicidad que refleja la sólida relación que ambos forjaron en los campos de regatas de Mallorca. Asimismo, doña Letizia se ha interesado cariñosamente por su estado de salud, una actitud cercana que han replicado la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina doña Sofía, quienes se han mostrado muy atentas con el músico.

Las imágenes de este encuentro atesoran un significado que trasciende el mero saludo protocolario. Cabe recordar que el 8 de agosto del año pasado, Anglada sufrió un gravísimo accidente de tráfico cuando circulaba con su motocicleta por las calles de Palma. Un conductor que superaba la tasa de alcoholemia permitida invadió su carril, lo atropelló de forma brutal y se dio a la fuga, dejándolo malherido en la calzada.

El impacto le provocó politraumatismos severos que hicieron temer seriamente por su vida y obligaron a su ingreso urgente en la Unidad de Cuidados Intensivos. El cantautor permaneció varios días en coma inducido e inició, tras despertar, un larguísimo y doloroso proceso de recuperación médica que ha incluido múltiples intervenciones quirúrgicas.

Las secuelas del atropello no se limitaron únicamente al plano físico general. El propio artista reconoció meses después que el traumatismo había afectado a su voz, una consecuencia especialmente dramática para un profesional que vive de la música y los escenarios. Pese a las adversidades, su tesón y el trabajo continuo de rehabilitación le han permitido ir retomando poco a poco su agenda y su actividad habitual.

Esta reaparición pública en Marivent encierra además un fuerte componente simbólico para el entorno del cantante. Precisamente, Anglada había asistido a esta misma recepción oficial el pasado verano, tan solo unos días antes de ser arrollado por el conductor temerario. Regresar ahora a los mismos jardines para saludar a la Familia Real supone cerrar un círculo vital muy complicado y celebrar su recuperación junto a quienes estuvieron pendientes de su evolución en los momentos más críticos de su hospitalización.