La princesa Leonor sorprende en Marivent con su melena más veraniega y moda española

La princesa Leonor sorprendió este martes durante la tradicional recepción de la Familia Real a representantes de la sociedad balear celebrada en los jardines del Palacio de Marivent. La heredera al trono, que acudió junto a los Reyes, la infanta Sofía y la reina Sofía, apostó por un estilismo especialmente veraniego en el que el protagonismo no estuvo únicamente en la ropa, sino también en su peinado.

La princesa eligió un conjunto de dos piezas de la firma española Thinking MU compuesto por un top sin mangas y una falda larga de estilo pareo. Ambas prendas comparten un estampado de inspiración tie-dye en el que se mezclan tonalidades rojizas, naranjas, amarillas y azul marino, además del característico efecto plisado.

El top, de cuello redondo, ya formaba parte del armario de Leonor. La princesa lo había lucido el pasado 7 de junio durante el concierto de Bad Bunny en Madrid, aunque entonces lo combinó de una manera diferente. En Marivent, en cambio, ha recuperado la prenda para completar el conjunto con la falda a juego, que hasta ahora no se había visto públicamente en su vestuario.

La reina Letizia y la princesa Leonor en Marivent. | Fuente: Cordon Press

La falda presenta un diseño fluido y largo, con silueta tipo pareo y una lazada lateral a la altura de la cintura. El conjunto completo tiene un precio de 219,90 euros: 89,90 euros por el top y 130 euros por la falda, según los precios recogidos en la página web de la marca.

Unas ondas poco habituales en Leonor

Pero si hubo un elemento que llamó especialmente la atención fue su pelo. Leonor lució su larga melena suelta y peinada con ondas abiertas y marcadas, un estilo menos habitual en sus apariciones públicas, en las que suele decantarse por el cabello liso, semirrecogidos o distintos tipos de recogidos.

El peinado aportaba volumen y movimiento y reforzaba el carácter desenfadado del estilismo. Con la raya al medio y un acabado poco rígido, las ondas daban a su imagen un aire veraniego y cercano al conocido efecto 'beach waves'.

La elección suponía además un cambio respecto al aspecto que había mostrado en otras apariciones en Mallorca. Las ondas, poco definidas y con un acabado natural, acompañaban el carácter fluido del conjunto y convertían el cabello en uno de los elementos más destacados de su imagen en Marivent.

En cuanto al calzado, la princesa completó el estilismo con unas sandalias de tacón en tono nude de la firma Sézane. A ello sumó joyas doradas, entre ellas un brazalete de formas orgánicas y varios anillos, una combinación que ha incorporado a sus estilismos en actos de carácter más relajado.

De esta forma, Leonor una vez más volvió a apostar por prendas de firmas españolas y por un estilismo alejado de los códigos más formales de sus apariciones institucionales.